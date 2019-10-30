Son Dakika Haberleri: Enerjisa Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı
Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Enerjisa Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

50 dakika önce

Enerjisa Enerji'nin, gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladığı ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldığı bildirildi.

Enerjisa Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı, System.String[]

Enerjisa Enerji'nin, gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladığı ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldığı bildirildi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacısı oldu. Dünya genelinde 160'ın üzerinde ülkede yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun üyesi olduğu UN Global Compact'ın, şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları ve çevre gibi alanlardaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmek için destek olduğu belirtilen açıklamada, inisiyatifin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için liderlik yaptığı kaydedildi.

Enerjisa Enerji'nin, enerji tedarikinde arz güvenliği ve kesintisiz enerji konularını sürdürülebilirlik ajandasında önceliklendirdiği vurgulanan açıklamada, şirketin, enerji arzında sürekliliğin sağlanmasına yönelik yatırımlarına devam ederken, enerji verimliliği ve e-mobilite alanlarında çalışmaları ile sektöre liderlik yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Enerjisa Enerji'nin enerji sektöründe sürdürülebilirlik bakış açısı ile faaliyetlerine devam ederken, tüm iş süreçlerinde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceği bildirildi.

Enerjisa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Enerjisa açıklamasına göre, şirket, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne de dahil edildi.

Enerjisa Enerji'nin 2018'deki başarılı halka arzı takiben, Kurumsal Sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak, uzun vadeli değer yaratmak amacı ile ekonomik, çevresel ve sosyal faktörler ile ilgili stratejik ve bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflediği ifade edilen açıklamada, şirketin bu çerçevede, ilk sürdürülebilirlik raporunu 2019 yılında yayınladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, sürdürülebilirlik konusunu hisse hikayesinin önemli bir unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Bu açıdan BIST sürdürülebilirlik endeksine ilk kez dahil olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve bu gelişimin marka değerimize de büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bundan sonra da Enerjisa Enerji'nin çevresel, sosyal ve yönetişim konularında olan gelişimine devam etmesi ve Türkiye enerji sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu koruması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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