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Enerjisa Enerji'den çevre dostu YEK-G sertifikası - Son Dakika

Enerjisa Enerji'den çevre dostu YEK-G sertifikası

06.07.2021 15:04
Enerjisa Enerji'den çevre dostu YEK-G sertifikası, System.String[]

Güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini müşterileri ile buluşturmayı hedefleyen Enerjisa Enerji, Yenilenebilir Enerji...

Güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini müşterileri ile buluşturmayı hedefleyen Enerjisa Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ile birlikte müşterilerine itfa yoluyla ilk sertifikalarını oluşturduğunu duyurdu.

Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten Enerjisa Enerji, yeşil enerji ve sürdürülebilir enerji hizmetleri kapsamında şu ana kadar müşterilerine IREC ve Gold Standart sertifikalarını sunduğunu kaydetti. Şirket, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ile müşterilerine sunduğu yeşil enerji sertifikalarına bir yenisini daha ekleyeceğini duyurdu.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilecek olan, yazılımı tamamen yerli yazılımcılar tarafından gerçekleştirilen YEK-G sistemi, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin sertifikayla garanti edilmesini planlıyor. Müşterilerine sunduğu uçtan uca çözümler ile müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayan şirket, YEK-G ile müşterilerinin yararlanabileceği Yeşil Tarife alternatiflerini genişletmeyi hedefliyor.

YEŞİL TARİFELİ MÜŞTERİLERİN İTFA YOLUYLA İLK SERTİFİKALARI OLUŞTURULACAK

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada enerji sektörünü şekillendiren ve 5D olarak adlandırılan beş makro trend ışığında enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve temiz enerji alt yapıları gibi politikalar ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Enerjisa Enerji, enerji sektöründeki tüm yeni gelişmelerde olduğu gibi YEK-G için de ürün süreçlerini önceden tasarlayarak dijital alt yapısı ve esnek ürün portföyü sayesinde çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bunun ilk adımı olarak, Enerjisa Enerji, YEK-G sistemi üzerinden portföyündeki Yeşil Tarifeli müşterilerine itfa yoluyla ilk sertifikalarını oluşturuyor. YEK-G sistemine dahil olan lisans sahibi üretim tesislerinin şebekeye verdiği her 1MWh'lik belgelendirilebilir enerjiye ait özelliklerin kaydedilerek belgelendirilmesi aracılığı ile son tüketicilerin ve tedarik şirketlerinin tüketmiş oldukları enerji kaynağının takip, ispat ve ifşa edilerek garantilenmesi sağlanıyor."

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMINI REHBER OLARAK GÖRÜYORUZ"

Enerjisa Enerji'nin "İşimin Enerjisi" çatısı altında ele aldığı ve yeşil enerji sertikasyonuna hizmet verecek olan YEK-G sistemi ile ilgili konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber olarak görüyoruz. Enerjisa Enerji olarak ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sağlıyoruz. ve bu noktada taşın altına elimizi koyarak her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü geliştiriyoruz ve büyütüyoruz. Hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan enerji yönetiminde toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz. YEK-G sistemini destekliyor, Enerjisa Enerji' nin müşterilerine sunacağı çözümlerinden biri olarak görüyor ve sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerjinin çok önemli olduğunu savunuyoruz. Biz yeşil enerji ve bu alandaki çözümlerin uzun zamandır destekçisi olarak YEK-G sistemini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YEŞİL ENERJİ İLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANIYOR"

Ülke ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığının belirtildiği açıklamada, "Enerjisa Enerji YEK-G sistemi sayesinde, çevresel, sosyal ve ekonomik potansiyeliyle büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece katkı sağlamanın yanı sıra, çok daha fazla müşterisine 'Yeşil Enerji' ulaştırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.  Sürdürülebilir enerji vizyonuyla Yeşil Enerji sertifikasyonlarını "İşimin Enerjisi" çatısı altında ele alan Enerjisa Enerji, müşterilerine güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri ve elektrikli araç şarj istasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümü de sunuyor" bilgilerine de yer verildi.


Enerjisa Enerji'den çevre dostu YEK-G sertifikası

Yenilenebilir Enerji, Sabancı Holding, Enerjisa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji'den çevre dostu YEK-G sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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