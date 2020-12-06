Enerjisa Enerji, enerji verimliliği konulu mobil oyununu hizmete sundu - Son Dakika

Enerjisa Enerji, enerji verimliliği konulu mobil oyununu hizmete sundu

06.12.2020 11:35
Enerjisa Enerji, enerji verimliliği konulu mobil oyununu hizmete sundu, System.String[]

Enerjisa Enerji, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara benimsetmek amacıyla geliştirilen mobil oyununu kullanıcıların beğenisine sundu.

Enerjisa Enerji, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara benimsetmek amacıyla geliştirilen mobil oyununu kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, on yıl önce "Enerjimi Koruyorum" sosyal projesi kapsamında geliştirilen oyunun, ara yüzü yenilendi, oyun haritası ve içeriği zenginleştirilip, detaylandırılarak mobil cihazlar için uygun hale getirildi.

Günde bir saat ile sınırlandırılarak yenilenen mobil oyunda, çocuklar enerji verimliliği ve tasarrufunu eğlenceli bir şekilde öğrenebiliyor. Ayrıca, çocuklar kendi özel karakterlerini oluşturarak bu karakter aracılığıyla itfaiye, kurum, konut, pazar yeri ve market gibi tüm kent öğelerini bir araya getirerek şehir kurabiliyor. Kurdukları şehrin enerji kaynaklarını da kendileri yönetebiliyorlar.

Bir saatin sonunda otomatik olarak kapanan oyunda, çocukların genel kültürlerinin gelişmesi için soru-cevap ve farklı bölümler de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi Murat Pınar, enerji verimliliğinin bugün en ucuz enerji kaynağı olarak kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Bu kavram ayrıca iklim değişikliğine karşı mücadelede ve sürdürülebilir toplumlar ve şehirler yaratmak konusunda kritik bir öneme sahip. Bireysel olarak hepimizin davranışlarımızı değiştirmemiz ve enerji verimliliğine yönelik iyi alışkanlıklara sahip olmamız gerekiyor. Tam bu noktada Enerjisa Enerji olarak sorumluluk alıyor ve geleceğimiz olan çocukları ve tüm toplumu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık yaratacak çalışmalara değer veriyoruz. Bu doğrultuda, enerji tasarrufu farkındalığı yaratmak adına 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığıyla bir protokol imzalayarak Enerjimi Koruyorum isimli sosyal sorumluluk projesi ile 10 yılda 250 binden fazla çocuğumuzla tiyatro oyunlarımız ve enerji verimliliği eğitimlerimiz ile bir araya geldik. Enerjisa Enerji olarak takip ettiğimiz global trendler ışığında kullanıcıların davranışlarını değiştirmenin ve ikna etme konusunda 'oyunlaştırma'nın da gücüne inanarak 'Enerjimi Koruyorum' mobil oyununu yeniledik. Amacımız oyundaki faydaların gerçek hayata taşınmasını sağlamak. Dijitalleşen dünya ve yeni neslin beklentilerini de gözeterek ülkemiz ve dünyamız için hayati önem taşıyan verimli kaynak kullanımına dikkat çekmeye ve bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."

Çocuklarda enerji tasarrufu bilinci sınırlı

Öte yandan Türkiye çapında yaklaşık 1000 çocuğun enerji tasarrufu farkındalığını ve davranışsal duyarlılıklarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma, 7-13 yaş arası çocukların yüzde 51'inin enerji tasarrufu hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu ortaya koydu.

Bu oran iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında ise yüzde 74'e çıkıyor. Tasarruf farkındalığı yüzde 52 ile en yüksek 13 yaş çocuklar olurken 7 yaş çocuklarda ise yüzde 36 ile en düşük olduğu görülüyor.

Araştırmaya göre, iklim değişimi konusu 10 yaş üstü çocuklar, Enerji Tasarrufu ve Küresel Isınma konuları ise 11 yaş üstü çocuklar, daha küçük yaş gruplarına kıyasla anlamlı olarak daha yüksek oranda farkındalığa sahip. 7-13 yaş arası çocukların neredeyse tamamı, farklı duyarlılık seviyelerinde olsalar da muslukları ve elektrikleri kullanım dışında kapalı tutmaya özen gösteriyor.

Ödülleri topluyor

Enerjisa'nın "Enerjimi Koruyorum" projesi, 2017 yılında Avrupa Stevie Ödülleri'nde "Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde Gümüş ödül kazandı.

Proje, 2018 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nde ise "Sorumlu Tüketim ve Üretim" kategorisinin de sahibi oldu.

Aynı yıl, "Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenen, dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından biri olan International CSR Excellence Awards'da, "En İyi Enerji Yönetimi Ödülü" ve yine aynı yıl "Altın Pusula" ödüllerine layık görüldü.

Enerjisa, İtfaiye, oyunlar, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji, enerji verimliliği konulu mobil oyununu hizmete sundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada "Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi         
09:57
Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı         
09:20
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum         
23:54
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 12:01:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerjisa Enerji, enerji verimliliği konulu mobil oyununu hizmete sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei