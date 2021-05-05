Enerjisa Enerji ilk çeyrekte yüzde 28 büyüdü - Son Dakika

Enerjisa Enerji ilk çeyrekte yüzde 28 büyüdü

05.05.2021 12:53
Enerjisa Enerji ilk çeyrekte yüzde 28 büyüdü, System.String[]

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir finansal performans gösterdiğini ve nakit akışında önemli bir artış yakaladığını kaydetti.

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir finansal performans gösterdiğini ve nakit akışında önemli bir artış yakaladığını kaydetti. Enerjisa Enerji, 2021yılının ilk çeyreğinde 306 milyon lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Konsolide Faaliyet Geliri'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyüme ile 1 milyar 628 milyon lira olduğu bilgilerine yer verildi.

"KESİNTİSİZ ENERJİ TEMİNİ İÇİN ŞEBEKE YATIRIMLARI İLK ÖNCELİK"

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, " Türkiye'nin enerjisi olarak tam 25 yıldır bu topraklara değer katıyoruz. Bugüne kadar elektrik enerjisi alanında öncü ve lider olarak, ülkeye en iyi hizmeti sunmaktan ve yenilikçi çözümler üretmekten gurur duyuyoruz. 2021 yılında başlayan yeni tarife dönemi, yatırımları desteklemeye devam ederken, hizmet seviyesinde kalite artışını da teşvik etmektedir.  Bu konular öncelikli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, pandeminin damga vurmaya devam ettiği 2021 yılında da elektrik dağıtım ve satış hizmetini tüm bölgelerimize kesintisiz bir şekilde devam ettirmek ve çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlıkları için gereken tedbirleri en iyi şekilde sağlamak için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE TEKNOLOJİYİ ODAĞINA ALAN ENERJİ ÇÖZÜMLERİNE ODAKLANIYORUZ

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enerjisa olarak amacımız gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve müşterilerimiz için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmeye devam etmek. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz Enerji Performans Modeli ile Galatasaray stadyumuna 4.1 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisi kurulum anlaşmamız bu alandaki inisiyatiflerimize bir örnek teşkil ediyor."

"BÜYÜME ORANI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTARAK 522 MİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser ise, "Dördüncü uygulama döneminin ilk çeyreğinde sağlıklı risk yönetimi süreçlerimiz, güçlü bilançomuz ve destekleyici düzenleyici sistemimiz ile güçlü sonuçlar elde ettik. Yılın ilk çeyreğinde sağlam bir kar artışı ve nakit akışında önemli bir artış yakaladık. Baz Alınan Net Kar, yüzde 48 büyüyerek 1Ç21'de 522 milyon liraya ulaştı, bu şekilde artış oranı Faaliyet Geliri artış oranının önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,9 kat iken, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 kata düştü. Hissedarlarımıza sürdürülebilir temettü ödeme taahhüdümüze uygun şekilde, Nisan ayında hisse başına 0,96 lira brüt temettü ödemesi gerçekleştirdik. Bu geçen seneye göre yüzde 60 artışa denk gelmektedir. Büyümemizin temelini; güçlü operasyonel yapımız ile birlikte yeni ve sürdürülebilir enerji dünyasına özel odağımız oluşturuyor. Türkiye'de gelecek nesillere daha güvenli, daha temiz ve daha iyi bir enerji geleceği sağlama yolculuğuna gönülden bağlıyız" dedi.


Enerjisa Enerji ilk çeyrekte yüzde 28 büyüdü
Enerjisa Enerji ilk çeyrekte yüzde 28 büyüdü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji ilk çeyrekte yüzde 28 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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