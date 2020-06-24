Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini dijitale taşıdı - Son Dakika

Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini dijitale taşıdı

Enerjisa Enerji'nin abonelik, tahliye, fatura ödeme ve başvuru gibi hizmetlerini sunduğu dijital kanalları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 3 kat fazla kullanıldı.

Enerjisa Enerji'nin abonelik, tahliye, fatura ödeme ve başvuru gibi hizmetlerini sunduğu dijital kanalları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 3 kat fazla kullanıldı.

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Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket salgın sürecinde müşteri operasyonlarına yönelik birçok işlemini dijital platformlarda kesintisiz sunmaya devam etti.

Günde ortalama 500 bin müşterisine hizmet sunan Enerjisa Enerji, dijital dönüşüm süreciyle birlikte hayata geçirdiği birçok yatırımı sayesinde fiziksel kanalda yapılan tüm işlemlerini online kanallar üzerinden de müşterilerine sunuyor.

Son 3 ayın kullanım raporlarına göre, şirket müşterilerinin büyük bölümü işlemlerini online ortamda gerçekleştirmeyi tercih etti.

Salgın öncesinde online kanalların tüm işlemlerdeki payı yüzde 5,9 iken, bu oran yüzde 20,4'e yükseldi. Normalleşme sürecinde de abonelerin yaklaşık yüzde 13'ü işlemlerini online kanallar üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 milyondan fazla abone Enerjisa Enerji'nin online kanallarından işlem yapıyor.

Enerjsa Enerji, 14 ilde sahip olduğu 122 hizmet merkezinin yanı sıra bir milyondan fazla toplam kullanıcısı olan web ve mobil tabanlı online hizmet kanallarına yatırım yapmaya devam ederek sektördeki öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

Sabancı Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini dijitale taşıdı - Son Dakika Ekonomi

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