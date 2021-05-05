Enerjisa Enerji'den yeni uygulama döneminin ilk çeyreğinde güçlü başlangıç

Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir finansal performans göstererek, nakit akışında önemli bir artış yakaladı. Şirket 2021 yılının ilk çeyreğinde 306 milyon TL tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirirdi. Konsolide Faaliyet Geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyüme ile 1 milyar 628 milyon TL oldu.

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Covid-19 pandemisinin küresel ve yerel piyasalarda oluşturduğu belirsizlikler devam etmesine rağmen şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde konsolide Faaliyet Gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 1 milyar 628 milyon TL'ye çıkardı.

"Kesintisiz enerji temini için şebeke yatırımları ilk öncelik"

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, " Türkiye'nin enerjisi olarak tam 25 yıldır bu topraklara değer katıyoruz. Bugüne kadar elektrik enerjisi alanında öncü ve lider olarak, ülkeye en iyi hizmeti sunmaktan ve yenilikçi çözümler üretmekten gurur duyuyoruz. 2021 yılında başlayan yeni tarife dönemi, yatırımları desteklemeye devam ederken, hizmet seviyesinde kalite artışını da teşvik etmektedir. Bu konular öncelikli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, pandeminin damga vurmaya devam ettiği 2021 yılında da elektrik dağıtım ve satış hizmetini tüm bölgelerimize kesintisiz bir şekilde devam ettirmek ve çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlıkları için gereken tedbirleri en iyi şekilde sağlamak için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

"Sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına alan enerji çözümlerine odaklanıyoruz"

Şirket olarak amaçlarının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak olduğunu söyleyen Pınar, "Müşterilerimiz için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz Enerji Performans Modeli ile Galatasaray stadyumuna 4.1 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisi kurulum anlaşmamız bu alandaki inisiyatiflerimize bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"Baz Alınan Net Kar, Faaliyet Gelir artış oranının önemli ölçüde üzerinde bir büyüme oranı ile artarak 522 milyon TL'ye ulaştı"

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser ise, "Dördüncü uygulama döneminin ilk çeyreğinde sağlıklı risk yönetimi süreçlerimiz, güçlü bilançomuz ve destekleyici düzenleyici sistemimiz ile güçlü sonuçlar elde ettik. Yılın ilk çeyreğinde sağlam bir kar artışı ve nakit akışında önemli bir artış yakaladık. Baz Alınan Net Kar, yüzde 48 büyüyerek 1Ç21'de 522 milyon TL'ye ulaştı, bu şekilde artış oranı Faaliyet Geliri artış oranının önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,9 kat iken, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 kata düştü. Hissedarlarımıza sürdürülebilir temettü ödeme taahhüdümüze uygun şekilde, Nisan ayında hisse başına 0,96 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirdik. Bu geçen seneye göre yüzde 60 artışa denk gelmektedir. Büyümemizin temelini; güçlü operasyonel yapımız ile birlikte yeni ve sürdürülebilir enerji dünyasına özel odağımız oluşturuyor. Türkiye'de gelecek nesillere daha güvenli, daha temiz ve daha iyi bir enerji geleceği sağlama yolculuğuna gönülden bağlıyız" dedi. - İSTANBUL