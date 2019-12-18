Enerjisa Enerji'nin ilk sürdürülebilirlik raporuna ödül

Enerjisa Enerji, bu yıl yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) 2019 Inspire Awards'ta altın ödüle layık görülürken, en iyi 100 global rapor arasında da 39'uncu sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Raporlama İnisiyatifi standartlarında hazırlanan rapor ile Enerjisa Enerji, ilk intiba, genel anlatım, görsel tasarım, yaratıcılık, mesaj netliği ve algılanan uygunluk kriterlerinde toplamda 100 üzerinden 98 puan alarak ödüle hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, şirketin 2018 Şubat ayında tamamlanan halka arzıyla şeffaflık ve kurumsallaşma alanında önemli gelişme sağladıklarını belirtti.

Pınar, sürdürülebilirliği bütünsel bir kavram olarak gördüklerini ve tüm süreçlere dahil ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerjisa Enerji olarak, sürdürülebilirliği etkin ve stratejik yönetimde önemli bir araç olarak görüyor, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte enerjiye ve elektriğe artan talebi günümüz teknolojilerinden faydalanarak, kalite ve müşteri odaklılık anlayışıyla karşılıyoruz. Kısacası, sürdürülebilirliği bütünsel bir kavram olarak görüyor ve tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için karlı ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik önemde görüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı yansıttığımız sürdürülebilirlik raporumuzla böylesine prestijli bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz."