Enerjisa Enerji'nin ilk sürdürülebilirlik raporuna ödül - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji'nin ilk sürdürülebilirlik raporuna ödül - Son Dakika Ekonomi

Enerjisa Enerji'nin ilk sürdürülebilirlik raporuna ödül

6 saat önce

Enerjisa Enerji, bu yıl yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) 2019 Inspire Awards'ta altın ödüle layık görülürken, en iyi 100 global rapor arasında da 39'uncu sırada yer aldı.

Enerjisa Enerji'nin ilk sürdürülebilirlik raporuna ödül, System.String[]

Enerjisa Enerji, bu yıl yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) 2019 Inspire Awards'ta altın ödüle layık görülürken, en iyi 100 global rapor arasında da 39'uncu sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Raporlama İnisiyatifi standartlarında hazırlanan rapor ile Enerjisa Enerji, ilk intiba, genel anlatım, görsel tasarım, yaratıcılık, mesaj netliği ve algılanan uygunluk kriterlerinde toplamda 100 üzerinden 98 puan alarak ödüle hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, şirketin 2018 Şubat ayında tamamlanan halka arzıyla şeffaflık ve kurumsallaşma alanında önemli gelişme sağladıklarını belirtti.

Pınar, sürdürülebilirliği bütünsel bir kavram olarak gördüklerini ve tüm süreçlere dahil ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerjisa Enerji olarak, sürdürülebilirliği etkin ve stratejik yönetimde önemli bir araç olarak görüyor, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte enerjiye ve elektriğe artan talebi günümüz teknolojilerinden faydalanarak, kalite ve müşteri odaklılık anlayışıyla karşılıyoruz. Kısacası, sürdürülebilirliği bütünsel bir kavram olarak görüyor ve tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için karlı ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik önemde görüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı yansıttığımız sürdürülebilirlik raporumuzla böylesine prestijli bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok
Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:34 BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama - Son Dakika Ekonomi
20:30 BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama - Son Dakika Ekonomi
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:43:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerjisa Enerji'nin ilk sürdürülebilirlik raporuna ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]