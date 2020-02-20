Enerjisa Enerji'nin net karı 2019'da yüzde 60 arttı

Enerjisa Enerji'nin net karının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 1 milyar 175 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamada, 2019'da faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı ilk kez pozitife dönen şirketin, 1,4 milyar lira yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Geçen yıl 4 milyar 609 milyon lira konsolide faaliyet geliri yaratıldığı kaydedilen açıklamada, şirket gelirlerinin yüzde 20 arttığı aktarıldı.

Açıklamada, Enerjisa Enerji'nin söz konusu dönemde net karının yüzde 60 artışla 1 milyar 175 milyon liraya yükseldiği ve bu gerçekleşmeyle şirket hedefinin üzerine çıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, zorlu koşullara rağmen 2019'u doğru stratejik hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarıda kuşkusuz düzenleyici çerçevenin sürekli destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz ve elbette ekibimizin özverili çalışmalarının payı çok büyük. Bu başarılı sonuçların ardından, yönetim kurulumuz olağan genel kurula hisse başına 60 kuruş temettü ödenmesini önerecektir. Enerjisa Enerji olarak hem yatırımcılarımıza hem de diğer tüm paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlamayı amaçlıyoruz. 2019'da elde ettiğimiz başarılı finansal sonuç, önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı daha ileri taşıyacak yatırımlar için önemli bir baz teşkil edecektir."