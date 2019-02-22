Son Dakika Haberleri: Enerjisa Enerji'nin Net Karı Yüzde 40 Artarak 730 Milyon Lira Oldu

Enerjisa Enerji'nin Net Karı Yüzde 40 Artarak 730 Milyon Lira Oldu

26 dakika önce

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON’un iştiraki olan Enerjisa Enerji’nin net karının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 730 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik dağıtım ve perakende alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji’nin 8 Şubat 2018’de hisselerinin yüzde 20’sinin halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı hatırlatıldı. Sabancı Holding […]The post Enerjisa Enerji’nin net karı yüzde 40 artarak 730 milyon lira oldu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerjisa Enerji'nin Net Karı Yüzde 40 Artarak 730 Milyon Lira Oldu, System.String[]
Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un iştiraki olan Enerjisa Enerji'nin net karının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 730 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik dağıtım ve perakende alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'nin 8 Şubat 2018'de hisselerinin yüzde 20'sinin halka açılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı hatırlatıldı.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un iştiraki olan Enerjisa Enerji'nin 2018'de 3 milyar 845 milyon lira konsolide faaliyet geliri yarattığı belirtilen açıklamada, "Enerjisa Enerji, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı. Böylelikle, şirket 2018 için belirlemiş olduğu 3,0 -3,3 milyar lira faaliyet gelirleri hedefini büyük ölçüde aştı. Enerjisa Enerji'nin baz alınan net karı ise yüzde 40 artarak 730 milyon liraya yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem, hem yatırımcılarına hem de diğer paydaşlarına en yüksek faydayı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Finansal dalgalanmaların yaşandığı 2018'i de "çevik yönetim anlayışı" ve doğru taktiksel hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladıklarını vurgulayan Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu başarıda kuşkusuz düzenleyici çerçevenin sürekli destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz, güçlü müşteri ilişkilerimiz ve yetkin ekibimizin payı çok büyük. Bu başarılı sonuçların ardından, Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul'a hisse başına 40 kuruş temettü ödenmesini önerecektir. Enerjisa Enerji olarak öncü ve lider bir şirket olmanın getirdiği sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, her dönemde çağın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Halka arz zamanında ortaya koymuş olduğumuz orta ve uzun vade hedeflerimize uyumlu olarak, 2019 yılında da kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

The post Enerjisa Enerji'nin net karı yüzde 40 artarak 730 milyon lira oldu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:10 

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğurludağ Belediyesi Güneşten Ayda Ortalama 90 Bin Lira Kazanacak "İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu

Merve Boluğur, Havuz İçerisindeki Doğal Haliyle Hayran Bıraktı Şeyma Subaşı, Eski Fotoğrafını Yayınlayınca Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerjisa Enerji'nin Net Karı Yüzde 40 Artarak 730 Milyon Lira Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]