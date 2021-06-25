Enerjisa Enerji 'Türkiye'nin en değerli 30. markası' olduğunu duyurdu

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, marka değerleme danışmanlık şirketi olan Brand Finance listesinde 4 sıra yükselerek 30'uncu olduğunu duyurdu. Geçen yıla oranla yüzde 3,2 yükseliş yakaladığı kaydedilen Enerjisa Enerji'nin marka notu A+ olarak belirlendiği ve marka değerinin 181 milyon dolar olarak güncellendiği belirtildi.

Enerjisa Enerji'nin yükselişindeki en önemli etkenin 'Gücünü arttırmak için gerekli yatırımları gerçekleştirerek, paydaşlar nezdinde olumlu algı oluşturması' olduğu belirtildi.

Enerjisa Enerji, marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance'in her yıl yayınladığı 'En Değerli Markalar Turkey 100' listesinde dört sıra birden yükselerek otuzuncu oldu. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 3,2 yükseliş gösterdiği kaydedilen Enerjisa Enerji'nin, marka değerini de 175 milyon dolardan, 181 milyon dolara çıkardığı açıklandı.

"BU SONUÇ BİZİM İÇİN DİĞER YILLARA GÖRE ÇOK DAHA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Brand Finance listesinde yükselmenin kendileri için büyük bir memnuniyet olduğunu belirten Enerjisa Enerjisa CEO'su Murat Pınar ise "Brand Finance listesinde ilk 30 içinde yer aldığımız için mutluyuz. Bu sonuç bizim için diğer yıllara göre çok daha büyük önem taşıyor keza geçtiğimiz yıl yaşadığımız pandemi ortamında müşterilerimizin bize duyduğu güvenin sağlamlaşması bunun da marka değerimizin yükselmesine vesile olması mutluluk verici. Bu anlamda ülkemizin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir strateji ile ilerliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem hizmet anlamındaki süreçlerimizi mükemmelleştiriyor hem de paydaşlarımıza faydalı olacak yeni iş modelleri geliştiriyoruz " dedi.

Her yıl en büyük 5000 marka sıralaması yaparak ülke ve sektör bazında yaklaşık 100 rapor yayınlayan Brand Finance, en başarılı markalar listesini oluştururken markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesi kıstaslarını gözetiyor.