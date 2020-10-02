Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor - Son Dakika

Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor

Enerjisa Enerji, müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak karbon ayak izini azaltan ve yenilebilir enerji kullanımını arttıran çözümlerini "İşimin Enerjisi" adını verdiği ürün çatısı altında tanıttı.

Enerjisa,

Enerjisa Enerji, müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak karbon ayak izini azaltan ve yenilebilir enerji kullanımını arttıran çözümlerini "İşimin Enerjisi" adını verdiği ürün çatısı altında tanıttı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini "İşimin Enerjisi'" çatısı altında yeniden yapılandıran şirket, bu sayede kurumsal müşteri portföyü için katma değer zincirini genişleten çözümler sunuyor.

Enerjisa Enerji, bu sayede müşterilerinin yatırım maliyetlerinde iyileştirme hedeflerken, sunulan çözümlerden yüksek performans elde edilmesi ile müşterinin tasarrufunun da en üst düzeye çıkarabilmeyi amaçlıyor.

Müşterilerine yeşil enerji kullanımı için alternatif çözümler üreten Enerjisa Enerji, performansa dayalı uzun vadeli satış modeli ile güneş enerji santralleri (GES) kurulumu hizmeti vererek, alanında uzman ve profesyonel ekipleriyle fizibilite, projelendirme, satın alma, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini kapsayan bir hizmet sunuyor.

Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj da 350'ye yakın istasyonuyla "İşimin Enerjisi" şemsiyesi altına alınarak, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 2030 yılında 2,5 milyon ton karbon azaltımı sağlanması hedefleniyor.

Şirket, yeşil enerji çözümleriyle elektrik tüketimi kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da sıfırlamak isteyen müşterilerine "Karbon Azaltım Sertifikası" ve "Yenilenebilir Enerji Sertifikası" sunmayı amaçlarken, müşterilerin bu sertifika sayesinde yeşil enerji tüketim oranını, istekleri doğrultusunda yüzde 100'e kadar çıkarabilmesine olanak sağlıyor.

Enerjisa, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi yaklaşımıyla işletilen Kojenerasyon (Birleşik Isı – Güç Üretimi) sistemleri için tam kapsamlı hizmetler de sunuyor. Bu çalışmalar sonucunda müşterinin, maliyet avantajı elde etmesini ve konvansiyonel enerji üretimine göre daha verimli bir şekilde karbon salınımını azaltarak karbon ayak izini düşürmesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi Murat Pınar, "İşimizin Enerjisi" ile sektöre yön veren ve ülkenin geleceğine büyük katkı sağlayacak bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü dizayn ediyor ve büyütüyoruz. Enerjisa Enerji olarak, hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği yönetirken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz. Enerji sürdürülebilirliği noktasında önemli bulduğumuz güneş enerjisi sistemlerini geliştiriyor ve çatı üstü kurulumlarımızla enerji tüketiminde müşterilerimizin tasarruf sağlamasına destek oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize de, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış sertifikalarla, yeşil enerji kullanım oranlarını yüzde 100'e kadar çıkarma imkanı sunuyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa, 'İşimin Enerjisi' ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 21:31:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei