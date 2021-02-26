Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile verimli çözümler sunarak müşterilerine tasarruf ettirecek - Son Dakika

Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile verimli çözümler sunarak müşterilerine tasarruf ettirecek

26.02.2021 09:45
Enerjisa,

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, verimliliğin en ucuz enerji kaynağı olduğunu belirterek, "Büyük ölçekli yatırımlar yapmadan çok ucuza ve neredeyse sıfır karbon salınımıyla büyük kazanımlar elde etmek mümkün.

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, verimliliğin en ucuz enerji kaynağı olduğunu belirterek, "Büyük ölçekli yatırımlar yapmadan çok ucuza ve neredeyse sıfır karbon salınımıyla büyük kazanımlar elde etmek mümkün. Buradaki atılacak adımlarla yüzde 35 seviyesine kadar tasarruf sağlamak mümkün." dedi.

Esentürk, TOBB üyeleri ve 40'ın üzerinde STK'nın katılımıyla düzenlenen "Enerjisa İşimin Enerjisi Çevrimiçi Etkinlikleri"nde yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2017-2019 yılları arasında Türkiye'de enerji verimliliği sayesinde 1 milyar dolarlık enerji ithalatına engel olunduğunu ifade etti.

Türkiye'de sektörün öncü markası olarak enerji verimliliği konusunu sahiplendiklerini dile getiren Esentürk, "Bugün dünyanın en ucuz enerji kaynağı verimlilik. Buraya yapılan yatırım diğer tüm kaynaklardan daha hızlı bir geri dönüş sağlıyor. Büyük ölçekli yatırımlar yapmadan çok ucuza ve neredeyse sıfır karbon salınımıyla büyük kazanımlar elde etmek mümkün. Buradaki atılacak adımlarla yüzde 35 seviyesine kadar tasarruf sağlamak mümkün. Dolayısıyla bu alanda atılacak her adım elbette insanlık için büyük kazanç sağlıyor." diye konuştu.

Esentürk, temelinde enerji verimliliğiyle beraber sürdürülebilir bir yaklaşım taşıyan müşteri çözümlerini "İşimin Enerjisi" çatısı altında topladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, LED aydınlatma çözümleri, sertifikalı yeşil enerji gibi çözümlerini Enerji Performans Sözleşmeleri ile talepte bulunan müşterileriyle paylaştıklarını aktaran Esentürk, şöyle devam etti:

"Bu ürünlerle kısa vadede 2030, uzun vadede ise 2050'li yılları kendimize hedef olarak belirledik. Enerji verimliliği, enerji tüketiminin olduğu her alanda uygulanabiliyor. Türkiye'de verimlilik potansiyeli barındıran en önemli yapıların başında özel sektöre ait endüstriyel tesisler ve binalar geliyor. Enerji tasarrufu enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içeriyor. Bu şekilde üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerjiyle üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırabilir. Verimi düşüş motorların ve pompaların daha verimli ve yeni teknolojiye sahip ürünlerle değiştirilmesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimli hale getirilmesi, aydınlatma altyapısının LED teknolojisine dönüştürülmesine ilişkin projeleri ilk sıralarda görebiliriz. Ayrıca, uygun çatı alanlarında güneş enerjisiyle sıcak su ve elektrik üretiminden faydalanma imkanları ortaya çıkacak, tesislerimizi sıfır enerji tüketen binalara dönüştürmemiz mümkün olacak."

-"İşimin Enerjisi" hakkında

Enerjisa 'nın kurumsal müşteri portföyü yenilikçi çözümler sunduğu "İşimin Enerjisi" projesi kapsamında, güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, temiz enerjili Eşarj sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerji tedariki ve kojenerasyon çözümleri yer alıyor.

Çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin ortalama 25-30 yıl kullanım ömrü dikkate alındığında elektrik kullanım maliyetinde yüzde 50'yi aşan tasarruf sağlanabileceği öngörülüyor. Eşarj'ın halka açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamı rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarından tedarik edilirken, araçların şarj edilme esnasında da çevrenin korunması hedefleniyor.

Enerjisa, proje kapsamında, uluslararası geçerliliğe sahip akredite kuruluşlarca sertifikalandırılan ve şeffaf olarak raporlanabilen yeşil enerjiyi müşterilerine sağlıyor. Karbon Azaltımı Sertifikası ve Yenilenebilir Enerji Sertifikası ile tesislerin elektrik tüketiminden kaynaklı sera gazı salınımları azaltılıyor veya nötr seviyeye getiriliyor. Tüketim analizi, yeşil enerji oranı belirlenmesi, sertifika seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı olarak raporlama hizmetleri sunuluyor.

Kurumsal müşterilere Enerji Performans Modeli ile sunulan enerji kojenerasyonu sistemleriyle ise elektrik, ısı ve soğutmanın aynı yerde üretilmesi sayesinde maliyet avantajı yaratması hedefleniyor.

Enerjisa, Türkiye, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa, 'İşimin Enerjisi' ile verimli çözümler sunarak müşterilerine tasarruf ettirecek - Son Dakika Ekonomi


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