Enerjisa'nın "Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi"nde hedef yıl sonu - Son Dakika

Enerjisa'nın "Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi"nde hedef yıl sonu

08.10.2020 11:11
Enerjisa'nın

Enerjisa Enerji'nin "Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi"ni bu yıl sonuna kadar tamamlamak üzere çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Enerjisa Enerji'nin "Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi"ni bu yıl sonuna kadar tamamlamak üzere çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Enerjisa Enerji'de Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu hatırlatıldı.

Şirketin, strateji ve faaliyetlerini küresel trendler ışığında şekillendirmek amacıyla dijital ve teknoloji dönüşümüne devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Şirket, 2018 yılında pilot ekiplerle başlattığı ve yoğun bir kapsamla yürüttüğü Türkiye'de enerji sektöründeki en kapsamlı Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi'ni yıl sonuna kadar tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı." ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında kurulan ekipler, müşterilerle ilk karşılaşma anı ile başlayan, faturalama ve tahsilat ile devam eden tüm yolculuk boyunca, fiziksel ve dijital kanallar üzerinden sağlanan hizmetlerin teknoloji geliştirmelerine hizmet ediyor.

Bu yıl sonuna kadar ekiplerin sayısının iki katına çıkacağı kaydedilen açıklamada, çalışanların yüzde 75'inin çevik dönüşüme katılacağı belirtildi.

Söz konusu ekipler kurulurken 3 temel hedef belirlendiği aktarılan açıklamada, "Öncelikle faaliyet alanındaki değişimlere ayak uydurabilmek için doğru işe odaklanma ve hızlı teslimat akışı sağlanıyor. Ardından ekiplerin verimli çalışabilmesi için etkileşimin artırıldığı çalışma ortamı ve tüm paydaşların etkin olarak sürece dahil edilmesi garanti altına alınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uygulama sayesinde 2019 sonunda müşteri memnuniyetinde yüzde 16'lık artış yakalandığı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, şunları kaydetti:

"Çeviklik tüm ekosistemi dönüştüren bir yaklaşım ve bizim için de hızla değişen enerji sektöründe doğru zamanda, doğru işi hızlı ve kaliteli bir şekilde yapmak, kaynakları verimli kullanmak çok kritik. Bunun için faydalandığımız Çevik Dönüşüm'deki amacımız, iç ve dış çevredeki değişimlere hızlı adapte olarak, iş performansımızda ve kalitede artış sağlamak ve kendi kendine organize olan ve ilerleyen, yeniliklere hızla adapte olabilen, üretken ve dinamik bir organizasyona dönüşmek. Pilot uygulamamız ile ekip içi ve ekipler arası etkileşimin sıklığını ve kalitesini artırarak, verimliliği de artırdık. 2019 sonunda elde ettiğimiz yüzde 16'lık müşteri memnuniyeti artışının bu yıl sonuna kadar daha da artacağını düşünüyoruz ve dönüşümümüzün tecrübesi ile de enerji sektöründe fark yaratacağız."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın 'Bilgi Teknolojileri Çevik Dönüşüm Projesi'nde hedef yıl sonu - Son Dakika Ekonomi

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