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Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü - Son Dakika

Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü

18.06.2021 10:58
Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü, System.String[]

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklarda enerji tasarrufu konusunda farkındalığı artırma amacıyla hayata geçirilen "Enerjimi Koruyorum" projesi, 4.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklarda enerji tasarrufu konusunda farkındalığı artırma amacıyla hayata geçirilen "Enerjimi Koruyorum" projesi, 4. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri' kapsamında, Sosyal Fayda ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren toplamda 330 Enerjisa çalışanının gönüllü katkısıyla tiyatro oyunu içerikli eğitimlerle hayata geçirilen proje, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin faaliyet gösterdiği 14 ildeki 300 binin üzerinde çocuğa ulaştı.

Proje kapsamında 2016 yılında bir de mobil oyun geliştirildi. Söz konusu mobil oyun, Türkiye'deki tüm çocukların enerji tasarrufu farkındalığını artırmak üzere kullanıma sunuldu ve son güncellemenin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplam 18 bin indirilme sayısına ulaştı. Ardından projenin dijital kanallara uyarlanması ve yapılan iletişim çalışmalarıyla projede yaklaşık 5,5 milyon erişim sağlandı.

Zirvede "Enerjimi Koruyorum" projesine verilen Sosyal Fayda ödülünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar'a takdim etti.

2017 yılında Avrupa Stevie Ödülleri'nde "Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde ödül kazanan proje, 2018 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nde "Sorumlu Tüketim ve Üretim" kategorisinde de ödül aldı.

Proje aynı yıl, "Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenen, dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından biri olan International CSR Excellence Awards'da, "En İyi Enerji Yönetimi Ödülü"ne ve aynı yıl "Altın Pusula Ödülü"ne layık görülmüştü.

Enerjisa, Tiyatro, oyunlar, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü - Son Dakika Ekonomi


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