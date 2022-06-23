Enerjisa'nın "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti

Enerjisa Enerji, Adana'da düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşmaları" kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünler tanıtıldı.

İşimin Enerjisi Buluşmaları'nın Gaziantep, Diyarbakır ve Konya başta olmak üzere çeşitli illerde devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşimin Enerjisi kapsamında elektrik tedariğinin yanı sıra sunulan çözümler ile sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hayatını kolaylaştıracak olan güneş enerjisi sistemleri, LED aydınlatma dönüşümü, enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil enerji sertifikasyonu gibi birçok alanda sürdürülebilirlik hizmeti sağlanıyor. Enerjisa Enerji, müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyerek daha yeşil bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor."