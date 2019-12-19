Enerjisa'nın kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Enerjisa'nın kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlendi

6 saat önce

Enerjisa Enerji, kurumsal yönetim derecelendirme notuyla yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk enerji şirketi oldu.

Enerjisa'nın kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlendi, System.String[]

Enerjisa Enerji, kurumsal yönetim derecelendirme notuyla yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk enerji şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ, Enerjisa Enerji için hazırladığı kurumsal yönetim derecelendirme raporunu tamamladı.

Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana başlıklarına göre düzenlenen inceleme sonucunda Enerjisa Enerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 9,45 olarak belirlendi.

Şirket, böylece en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlar arasındaki yerini alarak, BIST Kurumsal Yönetim endeksine de dahil oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, şirketin 2018'de tamamlanan halka arzıyla birlikte sürdürülebilir finansal başarı sağladıklarını ve tüm paydaşlara değer katmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçteki önemli odak noktalarımızdan biri de kurumsal yönetim ilkelerinde sektörde örnek uygulamalar yaparak seviyemizi her geçen gün daha ileri taşımak oldu. Bu kapsamda, enerji sektöründe bir ilk olarak kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun belgelenmesinin bu yolculukta çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

Enerjisa Enerji Finans Direktörü Michael Moser ise Türkiye'de uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı elde edebilmek için makro ekonomik gelişmeleri ve küresel trendleri her dönem yakından takip ettiklerini ve etkin stratejiler geliştirdiklerini ifade etti.

Moser, "Bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak, yönetiminin şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk enerji şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da tüm paydaşlarımızla bu notu ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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