Enerjisa, saha ekiplerinin insan hikayelerini anlatan belgesel çekti - Son Dakika

Enerjisa, saha ekiplerinin insan hikayelerini anlatan belgesel çekti

İSTANBUL - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın saha ekiplerinin yaşadığı gerçek olaylarla hazırlanan "Gücümüz İnsan" belgeseli yayınlandı.

Türkiye'de 21 milyonu aşkın insana elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, hizmet verilen illerdeki saha ekiplerinin yaşadığı gerçek olaylar, "Gücümüz İnsan" belgeselinde olayları yaşayan saha çalışanları tarafından anlatıldı ve tekrar canlandırıldı.

Verilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Adana'ya İstanbul'dan Ankara'ya kadar elektrik dağıtımında arıza-onarım-bakım, sayaç okuma, yatırım gibi farklı faaliyetler yürüten ekiplerin, bu faaliyetleri sırasında başlarından geçen insan hikayeleri, "Gücümüz İnsan" belgeselinde izleyicilerle buluşuyor.

Her gün binlerce müşterinin kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti alması için çalışan elektrik dağıtım saha ekiplerinin, gözüyle izleme ve değerlendirme fırsatı veren belgeselde ekiplerin sayısız anılarından sadece 14 ildeki 14 hikayesi bölümler halinde yayınlanacak.

Belgeselde ekipler bazen elektrik kesintisi yaşanan bir bölgede elektrikli cihaza bağlı yaşamını sürdüren bir çocuğa jeneratör götürmek için zamanla yarışırken, bazen de bir saha çalışanı ilk yardım bilgisi ve eğitimiyle ağaçtan düşen bir insanın hayatını kurtarıyor.

Bazen karlı dağlarda, acil sağlık ekiplerinin ulaşamadığı yerlere kar araçlarıyla ulaşan saha ekipleri, üzerine kaynar su dökülen bir çocuğu sağlık ekipleriyle buluştururken, bazen de İstanbul'da adalara deniz altından enerji taşıyan bir elektrik kablosu dalgıçlarla onarılıyor.