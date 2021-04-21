Enerjisa Üretim'e 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' ödülü

Enerjisa üretim iş yeri mükemmelliğini ölçümleyen araştırmalar yürüten Kincentric tarafından 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi. Kincentric, 2020 yılında 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' ödüllerini belirlemek üzere Çalışan Bağlılığı, Çeviklik, Bağlı Kılan Liderler ve Yetenek Odağı endekslerine göre çalışanlar arasında araştırma gerçekleştirdi.

20 yıldır dünya genelinde, 2006 yılından bu yana da Türkiye'de sürmekte olan En İyi İş Yerleri Programına, son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket dahil oldu. Enerjisa Üretim, çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını yaratan şirketler arasında yer alarak En İyi İş Yeri ödülüne layık görüldü.

"ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ 'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ YERİ' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜK"

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Lideri Ahmet R. Kumbasar: "Üst üste ikinci kez Kincentric Türkiye'nin En İyi İş Yeri ödülüne layık görülmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Enerjisa Üretim olarak şirket içinde yarattığımız atmosfer, sahip olduğumuz insan odaklı kültür, bizi her alanda başarıya taşıyan en önemli unsurların başında geliyor. Türkiye'nin özel sektör lider elektrik üretim şirketi olarak, açık kapı politikası, esnek yan haklar, tanıma-takdir uygulamaları, mutlak fırsat eşitliği, çalışma ortamı ve şartları ile tüm çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızın refahı, mutluluğu ve gelişimi adına gerçekleştiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın tarafından bu gelişmelerin takdir edilmesi ayrıca bizi mutlu ediyor. "İnsan ve Kültür" ekibi olarak birey odaklı uygulamalarla gelişim yolculuğumuzu sürdürmeye, çalışanlarımıza katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımıza Enerjisa Üretim'e olan yüksek bağlılıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.