Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına hız verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına hız verdi

03.03.2022 09:56
Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına hız verdi

Yenilenebilir enerji alanında çalışmalarını sürdüren Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına devam ettiğini duyurdu.

Yenilenebilir enerji alanında çalışmalarını sürdüren Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına devam ettiğini duyurdu.

2022'de 30 MW ile başlayarak üç yıl içerisinde toplam 100MW güneş hibrit santralini portföyüne katmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, ilk adım olarak 22.90MW gücünde güneş panelinin tedariği için AK-TAŞ DIŞ TİCARET A.Ş. ile; panellerin Balıkesir RES, Çanakkale RES, Bandırma DGÇS ve Tufanbeyli TES lokasyonlarındaki kurulum işlemleri için ise YEO TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ VE ENERJİ A.Ş. ile sözleşme imzaladı.

Güneş panellerinin kurulumunun Çanakkale RES sahasında mart ayında başlayacağı ve yılın ikinci çeyreği sonuna kadar ise diğer santrallerde kurulumların devam edeceği açıklandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ

Konuyla ilgili Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, "Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çevreci ve yerli kaynaklarımızla ürettiğimiz elektrik ile ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması konusunda ciddi katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki üç yıl için 100MW hibrit güneş santrali hayata geçirme hedefimiz var. Bu hedefimiz doğrultusunda projelerimizi başlatmak için en önemli adımları tamamladık. Yeni projelerimizde birlikte çalışacağımız AK-TAŞ DIŞ TİCARET A.Ş. ve YEO TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ VE ENERJİ A.Ş.'ye de teşekkür ediyor, yatırımlarımızın hepimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Yenilenebilir enerjinin önemini anlatacaklar Yenilenebilir enerjinin önemini anlatacaklar Son dakika haberleri... Tunus'ta 410 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı Son dakika haberleri... Tunus'ta 410 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı

Yenilenebilir Enerji, Enerjisa, Enerji, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına hız verdi - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:05:23. #1.12#
SON DAKİKA: Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına hız verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement