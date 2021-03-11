Enerjisa Üretim ve İstanbul Teknik Üniversitesi 3'üncü yılda da devam ediyor - Son Dakika

Enerjisa Üretim ve İstanbul Teknik Üniversitesi 3'üncü yılda da devam ediyor

11.03.2021 13:42
Enerjisa Üretim ve İstanbul Teknik Üniversitesi 3'üncü yılda da devam ediyor, System.String[]

Enerjisa Üretim, 2019 yılında başladığı "Üretimin Genç Enerjisi" programı ile gençlere deneyimlerini aktarmaya devam ediyor.

Enerjisa Üretim, 2019 yılında başladığı "Üretimin Genç Enerjisi" programı ile gençlere deneyimlerini aktarmaya devam ediyor. Şirket, eğitim ve gelişim konusunda üniversite iş birlikleri ile sektörün geleceğine yön vermeyi sürdürüyor.

2019 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile devam eden iş birliği kapsamında, 2021 yılında da "Yakıt Kimyası ve Teknolojisi" lisans seçmeli dersi, Enerjisa Üretim'in yöneticilerinin katılımı ile verilecek. Bahar dönemi derslerinde Enerji ve Enerji Teknolojisindeki Temel Kavramlar, Kömür, Petrol, Doğal Gaz, Nükleer Teknoloji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidrojen Enerji Sistemi, Kojenerasyon, Atıktan Enerji Üretimi, Biyoyakıtlar, Elektrikli Taşıtlar, Enerji Verimliliği, Enerji-Çevre-İklim Değişimi, Yöneticilerle Enerjinin Yarını konuları işlenecek.

İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, "Üçüncü yılımızda da Enerjisa Üretim ile ilerliyoruz. Dersimizin enerjisini, Enerjisa Üretim'in yöneticileri ile sektörümüzün sivil toplum örgüt başkanlarının katkısı artırıyor. Çevrim içi derslerimizde öğrencilerimize santrallerden ulaşan teknik ekiplerle gerçekleşen öğrenme, soru ve cevaplarla güçleniyor. Yeni akademik dönemimizin başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"EĞİTİM VE GELİŞİM KONUSU BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Lideri Ahmet R. Kumbasar konu ile ilgili olarak, "Odağımızda insan var. Çalışanlarımızı kaynak olarak değil, 'değer' olarak görüyoruz. Bu sebeple sektöre profesyonel yetiştirilmesi konusunda bilgi birikimimizi aktarma konusunda projeler geliştiriyoruz. Eğitim ve gelişim konusu, bizler için hayati bir önem arz ediyor. Bu noktada üniversite iş birliklerimiz, sürekli öğrenme ve gelişimi destekleyen kültürümüzü, bilgi ve deneyimlerimizi genç nesillere aktarmak adına çok önemli" diye konuştu.

Kumbasar sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile olan iş birliğimizi bu yıl da sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Yakıt Kimyası ve Teknolojisi dersinde 8 Haziran'a kadar verilecek olan eğitimler, öğrencilerin Enerjisa Üretim'in sahip olduğu deneyim ve tecrübelerinden faydalanmaları için oldukça önemli. İlerleyen yıllarda mühendis olarak aramıza katılacak yeni arkadaşlara da bir fırsat tanımış olduğumuz yeni dönemin, tüm öğrencilerimiz için verimli geçmesini diliyoruz.


Enerjisa Üretim ve İstanbul Teknik Üniversitesi 3'üncü yılda da devam ediyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerjisa Üretim ve İstanbul Teknik Üniversitesi 3'üncü yılda da devam ediyor - Son Dakika


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