Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor

Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor Kırbıyık Holding Genel Müdürü Aydın Demiray: "Yaklaşık 240 KW'lık bir sistem kurduk.

Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor

Kırbıyık Holding Genel Müdürü Aydın Demiray: "Yaklaşık 240 KW'lık bir sistem kurduk. Bu sistem fabrikamızın tükettiği enerjiyi de sağlıyor"

"Bunları yapmamış olsaydık 1 yılda sadece kendi fabrikamız için termik santralde 300 ton kömür harcayacaktık"

"Dışarıdan aldığımız doğalgazı kullanmış olsaydık fabrika için 65 bin metreküp doğalgaz harcamış olacaktık"

ANTALYA - Fabrikasına kurduğu Güneş Enerjisi Sistemiyle kendi elektriğini kendisi üreten Kırbıyık Holding, aylık yaklaşık olarak 40 bin TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor. Bu sistem olmasaydı fabrikanın sadece termik santraline 300 ton kömür harcayacaklarını anlatan Kırbıyık Holding Genel Müdürü Aydın Demiray, hem çevreye, hem de ekonomiye katkıda bulunduklarını söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde etil alkol, aromatize likör, dezenfekte ve deterjan fabrikaları bulunan Kırbıyık Holding, 2018 yılında işletmenin fabrikasına toplam 240 KW güce sahip bir güneş enerji santrali kurdu. 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü Güneş Enerjisi Sistemiyle ayda yaklaşık 40 bin, yıllık 500 bin TL bulan elektrik tasarrufu sağlayan fabrika bu yönüyle çevreci özelliğiyle de öne çıktı.

"Bu sistem olmasaydı 1 yılda termik santralde 300 ton kömür harcayacaktık"

Antalya'da ilk solar enerjiyi kuran fabrikalardan biri olduklarını ifade eden Kırbıyık Holding Genel Müdürü Aydın Demiray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarına uyarak, hem sanayide büyüdüklerini, hem de kurdukları sistemle dışa bağımlılığı azalttıklarını kaydetti. Özellikle enerji konusunda dışa bağımlı olmamak gerektiğini belirten Demiray, " Türkiye'deki bazı büyük firmalar solar enerjiye yatırım yapmaya başlamıştı. İlklerden biri olmak istemiştik. Bir sanayici olarak, 'ilk önce kendi üzerimize düşeni yapalım ve kendi fabrikalarımızın enerjisini üretelim' dedik. Bu yüzden yola çıktık. Yaklaşık 240 KW'lık bir sistem kurduk. Bu sistem bizim fabrikamızın tükettiği enerjiyi de sağlıyor. Fazlasını da dışarıya satmaktayız. Sanayiyle büyümekle birlikte çevre dostu olmak da gerekiyordu. Bunları yapmamış olsaydık 1 yılda sadece kendi fabrikamız için termik santralde 300 ton kömür harcayacaktık. Veyahut dışarıdan aldığımız doğalgazı kullanmış olsaydık fabrika için 65 bin metreküp doğalgaz harcamış olacaktık. Bu da yine dışarıya birçok dövizin gitmesi demektir" ifadelerini kullandı.

4 fabrika ve 1 otele de sistem kurulacak

Demiray, solar enerji sisteminin avantajlı bir sistem olduğunu, 5 yılda kendisini amorti edebileceğini kaydetti. Çatı üstüne kurdukları sistemin kendilerine sağladığı avantajları da anlatan Demiray, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sistemlerin en önemli özelliği çevre dostu olması. Ekonomik olarak kısa sürede kendisini amorti edebilir. İşletmeye değer katıyor. Zam derdi yok, çünkü elektriği kendiniz üretiyorsunuz ve güvenli bir yatırım. Enerji bağımlılığını ortadan kaldıran bir yatırım. 4 fabrikamız ve 1 otelimizi de bu sisteme döndüreceğiz. Bununla ilgili bekleme nedenimiz ise Konya Karaman'da yatırımlarımız var. Yerli üretim olsun diye bekleme içerisindeyiz. Onlar çıkınca en azından kendi yerli üretimli güneş panellerimizi kullanacağız. Bu yüzden beklemeye aldık. O fabrikalarda üretim olduğu zaman alıp tekrar kurulmaya devam edecekler. Biz bu fabrikamıza bu sistemi 2018 yılında yaklaşık 3 buçuk ayda kuruldu. O zamandan bu yana kullanmaya devam ediyoruz. Çok memnunuz. Bunu kurmamış olsaydık, 40 bin TL her ay elektrik parası ödemek yerine şu an 2 bin TL ödüyoruz. Ayrıca bu sistemi de devletimiz destekliyor"

Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor
Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor

Türk Lirası, Holding, Fabrika, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisini güneşten alan dev fabrika, yıllık 500 bin TL'lik tasarruf sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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