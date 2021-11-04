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ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE - Son Dakika

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE

04.11.2021 09:47

DENİZLİ'nin Kale ilçesi Devlet Hastanesi, atıl durumdaki 2 bin 200 metrekarelik bahçesine kurulan güneş enerji santrali sayesinde, kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor.

DENİZLİ'nin Kale ilçesi Devlet Hastanesi, atıl durumdaki 2 bin 200 metrekarelik bahçesine kurulan güneş enerji santrali sayesinde, kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor. Enerjisini güneşten alan hastane, ürettiği fazla enerjiyi de depolayıp, satarak gelir sağlıyor. Kurulduğu 2017 yılından bu yana yaklaşık 900 bin liralık elektrik üretimi yapan yeşil dostu hastane, elde ettiği gelirle kentteki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 2017 yılında enerji verimliliği sağlanması amacıyla başlattığı proje kapsamında, Kale Devlet Hastanesinin atıl durumdaki bahçesini güneş tarlasına çevirdi. Hastanenin yan kısmındaki kullanılmayan 2 bin 200 metrekarelik alana 588 güneş paneli yerleştirildi. Kurulan güneş enerji santrali ile tüm enerji ihtiyacını sağlayan hastane, ürettiği enerjiyi depolayarak gelir de sağlamaya başladı. Yıllık 200 bin kilovat enerji üreten güneş enerji santrali ile 450 ton karbon salınımını önledi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, enerji verimli kullanmanın son derece önemli olduğunu belirtti. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Öztürk, ilk olarak kentteki tüm hastanelerde enerji verimliliğine yönelik girişimler yaptıklarını söyledi.

HASTANE BAHÇESİ GÜNEŞ TARLASI OLDU

Güneş enerjisini kullanmak için de projeler ürettiklerini kaydeden Öztürk, "Birçok hastanemizde inceleme yaptık. Güneş enerjisinden en verimli elektrik üretimini Kale Devlet Hastanesi'nde sağlanacağını belirledik. Bahçede atıl bir alanımız vardı. Bunu değerlendirip Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle güneş panelleri yerleştirdik. 2017 yılında elektrik üretimine başladık. Umduğumuzdan daha verimli oldu. Kendi ihtiyacımız olan elektrikten daha fazlasını üretebiliyoruz. Fazla olan elektriği de anlaşmalı kurumlara satıyoruz. Buradan sağladığımız geliri de sağlık yatırımları için kullanıyoruz. Proje ile karbon salınımını da azalttık. Yeşil dostu bir hastanemiz oldu. 4 yıldır faaliyette olan santralimizden sağladığımız gelirle proje maliyetimizin yüzde 70'ini karşıladık. Bu projeler bütün kamu kurumlarına örnek olmalı. İnşallah bu, kamu kurumlarında yaygınlaşarak devam eder" dedi.

4 YILDA 900 BİN LİRALIK ENERJİ ÜRETTİLER

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli elektrik elektronik mühendisi Umut Somyürek, elektrik santrali projesiyle önemli bir tasarruf sağladıklarını kaydetti. Somyürek, "Güneş enerji santralimiz 2 bin 200 metrekarelik alanda 588 panel ile kuruldu. Toplam gücü 155 kilovat gücündedir. Bu sistem hizmete girdiğinden bu yana 800 bin kilovat elektrik üretti. Bunun bugünkü karşılığı 900 bin liralık elektriğe karşılık olmaktadır. 450 ton karbon salınımını önlemiş olduk. Bu 4 yılda 36 bin fidana eş değerdir. Hastanemizin yıllık tüketimi 180 bin kilovat civarında. Kalan elektrik ile hastanemiz gelir sağlıyor" diye konuştu.

Kale Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Taner Mutlu ise, İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen projenin Türkiye ve dünyaya örnek niteliğinde olduğunu belirterek yeşil dostu bir hastaneye sahip oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE
ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE
ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE
ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE

Devlet Hastanesi, Hastane, Denizli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALAN HASTANE - Son Dakika


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