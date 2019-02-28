Son Dakika Haberleri: Enerjiye ocakta 3.8 milyar dolar ödedik

Enerjiye ocakta 3.8 milyar dolar ödedik

1 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 3,8 milyar dolar oldu.

Enerjiye ocakta 3.8 milyar dolar ödedik, System.String[]
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 3,8 milyar dolar oldu
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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