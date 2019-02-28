Enerjiye ocakta 3.8 milyar dolar ödedik
1 saat önce
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 3,8 milyar dolar oldu.
Türkiye
'nin enerji ithalatı faturası ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 3,8 milyar dolar oldu
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35
Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım
Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var
Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu