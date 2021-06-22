Enerya aboneleri, dijital kanallarla doğal gaz işlemlerini ev konforunda gerçekleştiriyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde abonelerine dijital kanallarla ev konforunda işlem yapma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya aboneleri doğal gaz işlemlerini Müşteri Hizmetleri Ofisine gitmeye gerek duymadan dilediği yerden gerçekleştirebiliyor.

Enerya aboneleri, 444 8 429 numarası üzerinden ulaşılabildikleri Enerya WhatsApp İletişim Hattı'na hafta içi 08.00-19.00, hafta sonu 08.00-17.00 saatlerinde erişim sağlayabiliyor. Birçok işlemin gerçekleştirilebildiği Enerya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden aboneler gerekli durumlarda istenen belgeleri de kolayca iletilebiliyor.

Şirket abonelerinin, işlemlerini ev konforunda www.enerya.com.tr adresi üzerinden hızlı bir şekilde yapabildikleri online işlemler ise abonelik, fatura, fesih ve talep sorgulama işlemleri olarak dört farklı kategoriden oluşuyor. Kullanıcılar abonelik işlemlerinde online bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi, bina önünde doğal gaz hattı sorgulaması, sertifikalı firmaları sorgulama, proje ve randevu durumunu öğrenme, bilgi güncelleme gibi hizmetlerden faydalanabilirken, fatura işlemlerinde ise fatura görüntüleme, fatura son ödeme tarihini erteleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Aboneler, Enerya tarafından hayata geçirilen "Online Randevu Sistemi" ile Müşteri Hizmetleri Ofisleri'ne gitmeden randevu alıp işlemlerini kolaylıkla ve sıra beklemeden yapabilirken, öneri, istek ve şikayetlerini iletebildiği web chat üzerinden ise ad-soyadı, telefon numarası, bulunulan il ve konu detayını ileterek anında görüşme sağlayabiliyor.