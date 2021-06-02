Enerya, aboneleri için kombi çekilişi başlattı - Son Dakika

Enerya, aboneleri için kombi çekilişi başlattı

Enerya Enerji, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'yle (DOSİDER) yaptığı iş birliği kapsamında, kullanıcılarına kombi kazanma fırsatı sunmak için kampanya başlattı.

Enerya Enerji, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'yle (DOSİDER) yaptığı iş birliği kapsamında, kullanıcılarına kombi kazanma fırsatı sunmak için kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran–31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyayla bu dönemde bağlantı anlaşması yapan yeni abonelere toplamda 54 kombi hediye edilecek.

Enerya Enerji, doğal gaza geçişi hızlandırmak için abonelerine yönelik kombi çekilişi başlattı. Kampanya, şirketin faaliyet gösterdiği Antalya, Aydın, Konya, Niğde, Nevşehir, Denizli, Karaman, Erzincan, Ereğli ve Aksaray olmak üzere 10 şehirde geçerli olacak. Kampanya çekilişi ise 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Ayrıca 1,5 milyonu aşkın aboneye hizmet veren Enerya, kurumsal çözüm ortağı VakıfBank ile yeni abonelerine özel, avantajlı bireysel kredi kampanyasından yararlanma olanağı tanıyor. Böylece hizmet verdiği tüm bölgelerdeki dönüşüm aboneliklerine 36 ay vadeli bireysel kredi kampanyası sunan şirket, doğal gaza ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Enarya, kombi çekiliş fırsatı ve 36 ay vade kampanyasının yanı sıra bağlantı bedeline haziran ayı sonuna kadar 7 taksit imkanı da sağlıyor.

Doğalgaz, Haziran, Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: AA

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