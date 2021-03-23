Enerya, Antalya'da 150 bin doğal gaz abone sayısına ulaştı

Enerya Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Enerya'nın Antalya'da 2010 yılında 734 doğal gaz olan abone sayısını, 10 yılda etkili şebeke yatırımlarıyla 150 bine çıkardıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tulukçu, yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmi ve 15 bin kilometreye varan doğal gaz şebekesiyle, Türkiye'de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biri olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak 10 şehirde yaklaşık 1,5 milyon aboneye hizmet götürdüklerine işaret eden Tulukcu, "Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. Antalya, hizmet verdiğimiz önemli illerimizden biri. Tüm sektörleri etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalarımız bir miktar yavaşlasa da yeni normalle birlikte hızlandık ve yatırımlarımızı aksatmadan sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Tulukcu, geçen yıl Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı'nda yeni yatırımlarla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

Bu çalışmalarda 2021 itibarıyla 150 bin aboneye ulaştıklarını kaydeden Tulukcu, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da 2010 yılında 1 mahalle ve 734 abone ile başlayan doğal gaz yolculuğumuz, 10 yılda etkili şebeke yatırımlarıyla 150 bine çıkardık. Enerya olarak önümüzdeki dönemde de Antalya'nın diğer ilçelerinde yeni yatırımlarımızla hizmet sağlayacağız. Salgın süreci nedeniyle abonelerimizin toplu alanlara çıkmadan işlemlerini yürütebilmeleri adına dijital uygulamalarımızı hızla hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermeye odaklandık. Antalya'da sıcak iklimi nedeniyle alternatif ısınma kaynakları daha fazla tercih ediliyordu ancak bilgilendirme çalışmalarımız doğrultusunda doğal gazın tüm faydalarını Antalyalılar da yaşamaya başladı."

Doğal gazla ev ekonomisine katkı

Tulukcu, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilen doğal gazın alternatif ısınma türlerine göre ev ekonomisine ciddi anlamda destek olduğunu vurguladı.

Doğal gazlı bir kombinin bir mekanın tümünü eşit sıcaklıkta ısıttığı için diğer ısınma türlerine göre çok daha avantajlı olduğunun altını çizen Tulukcu, şunları kaydetti:

"Doğal gazlı bir kombi bir mekanın tümünü eşit sıcaklıkta ısıttığı için diğer ısınma türlerine göre çok daha avantajlı. Diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla, 4 kişilik bir ailenin 120 metrekarelik bir evde yaşadığını ve ortalama yıllık 700 metreküp doğal gaz kullandığını varsayarsak, Antalyalılar doğal gaz kullanımıyla yılda ortalama 2 bin 500 lira tasarruf edebiliyor. Doğal gaz dönüşüm kredisi kullananlar bu rakamı 3-3,5 yılda telafi edebilirler."

Tulukcu, VakıfBank ile doğal gaz dönüşümü yaptırmak isteyenlere özel, 15 bin liraya varan bireysel kredi kampanyası başlattıkları bilgisini de paylaştı.