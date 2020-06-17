Enerya'dan Antalya'ya yeni yatırımlar - Son Dakika

Enerya'dan Antalya'ya yeni yatırımlar

Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, "Antalya'nın birçok ilçesinde şubat ayı itibarıyla yatırımların startını verdik.

Enerya'dan Antalya'ya yeni yatırımlar, System.String[]

Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, "Antalya'nın birçok ilçesinde şubat ayı itibarıyla yatırımların startını verdik. Bu yıl Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı'nda yeni yatırımlarımızla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.


Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, Antalya'da yürütülen çalışmalara ilişkin güncel bilgiler verdi. 10 il ve 56 ilçede 1 milyon 400 bini aşan aboneye sahip olduklarını belirten Tulukçu, "Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan şebekemizle Türkiye'de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. Dağıtım bölgelerimize yaptığımız toplam yatırım 1.2 milyar TL'yi aştı. Genel müdürlük ve 10 dağıtım bölgemizde yaklaşık bin çalışanımız var" dedi.


Bugüne kadar Antalya'da bir dizi çalışma hayata geçirildiğini ifade eden Tulukçu, "Bu çalışmalarla 90 mahalleyi doğalgaz konforuna kavuşturduk. Enerya olarak önümüzdeki zaman içerisinde Antalya'nın diğer ilçelerinde de yeni yatırımlarımızla hizmet sağlayacağız. Enerya olarak yatırımlarımıza yerel ölçekte devam ediyoruz. 2020 yılında var olan yatırım bütçemizin büyük bölümünü ilçelerimizin gelişimi için kullanmaya devam edeceğiz. Antalya'nın birçok ilçesinde şubat ayı itibarıyla yatırımların startını verdik. Bu yıl Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı'nda yeni yatırımlarımızla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam edeceğiz. Haziran itibarıyla Antalya'da bin 830 kilometre doğalgaz hattımız mevcut. 370 bin haneyi doğalgaz konforuna kavuşturduk. Yeni yatırımlarımızla; yıl sonunda 390 bin haneye ulaşmış olacağız" diye konuştu.


"Antalya'da 127 bin abone mevcut"


"Tüm sektörleri etkileyen pandemi nedeniyle planlamamızda bir miktar yavaşlama olsa da normalleşme ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik" diyen Tulukçu, "Bu kapsamda 2020 yılı içinde toplam 206 kilometre yeni şebeke imalatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Enerya'nın hizmet sağladığı şehirlerinden biri olan Antalya ve ilçelerinde 2019 yılı sonu itibariyle toplam 127 bin abonemiz mevcut. Gerçekleştirdiğimiz hedef yatırımlarla bu yıl içinde 33 bin yeni haneyi doğal gaz ile buluşturarak, Antalya'daki toplam abone sayımızın 146 bin olmasını hedefliyoruz. Enerya olarak tüm bölgelerde olduğu gibi Antalya bölgesinde de hedefimiz çok net; herkesin bu konfor ile yaşamını sürdürmesi" şeklinde konuştu.


"Antalya'da saha çalışmaları yapıyoruz"


Pandemi sürecinin zararlı virüslerden korunabilmek ve ev içi sağlığı da korumak için önemli bir sınav olduğunu belirten Tulukçu, "Bildiğiniz gibi Antalya kışın birçok alternatif ısınma sistemi kullanıyor. Uzmanlar, bu sistemlerin bazılarının mekan içerisindeki havayı devir daim ettiği için sağlıksız olduğu konusunda açıklamalarda bulunuyor. Bu yönden baktığımızda da doğal gaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında hem abonelerimiz hem de hedef abonelerimiz için saha çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda abonelerimize, toplu alanlara çıkmadan işlemlerini yürütebilmeleri adına internet sitemizde yer alan online işlemler ve çağrı merkezimizden abonelik işlemlerini gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Müşteri Hizmetleri Ofislerimiz üzerinden hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse bu noktalardaki hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırarak en güvenli şekilde abonelerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda şebekelerimizi büyütürken inovatif ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanların ürünlerden beklentilerinin değiştiği deneyim çağında yüzde 100 müşteri memnuniyetini de odak noktamıza alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki sürecin en başından bu yana olduğu gibi İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının alacağı tüm kararlara uymaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerya'dan Antalya'ya yeni yatırımlar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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