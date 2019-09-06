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Enerya'dan "Evinize Kış Gelmesin" kampanyasi

2 saat önce

Erzincan'da doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerya, kış öncesi kampanya başlattı.

Enerya'dan

Erzincan'da doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerya, kış öncesi kampanya başlattı. 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek olan kampanya, bağlantı bedelini ve güvence bedelini 3 taksitle ödeme imkanı sağlıyor.


Enerya, Erzincan'da doğal gaz konforu ve ekonomisinin yaygınlaştırılması için kampanya başlattı. Doğal gaz abonesi olmak isteyenler 30 Kasım 2019 tarihine kadar bağlantı bedelini kredi kartına 3 taksitle, güvence bedelini ise www.enerya.com.tr adresi üzerinden kredi kartıyla 3 taksitle ödeyebilecekler.


Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca, Erzincan'da yaklaşık 830 km hat imalatına ulaştıklarını ve 54 bini aşkın BBS aboneye hizmet verdiklerini belirterek, "Ekonomik, güvenli ve konforlu bir yakıt olan doğal gazın herkese ulaşması için çalışıyoruz. Kış öncesi Erzincanlıları en uygun ödeme koşullarıyla doğal gazla buluşturmak için bir kampanya düzenledik. Doğal gaz abonesi olmak isteyenler bağlantı bedelini 3 taksitle ödeyebilecekler. Güvence bedeli için de online olarak bir kampanya başlatacağız, 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla www.enerya.com.tr adresi üzerinden güvence bedeli kredi kartına 3 taksitle ödenebilecek" diye konuştu.


Karaca, kampanyanın "İlkbahar Yaz, Sonbahar Yaz" sloganıyla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Doğal gaz konforu ve ekonomisiyle evinize kış gelmeyecek. Çevreci ve güvenli bir yakıt olan doğal gaz ile Erzincan'daki hava kirliliğinin de önüne geçeceğiz" dedi.


Doğal gaz abonesi olmak isteyen Erzincanlılar, kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi 444 8 429 nolu telefondan çağrı merkezini arayarak alabilirler. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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