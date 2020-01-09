Enerya'dan

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ, çalışanları ve çocukları "Kuşları Yuvalandırma" projesi kapsamında ahşap kuş yuvası yaptı.

Enerya A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk proje kapsamında, şirket personeli, çocukları ile hafta sonları bir arya gelerek 50 ahşap kuş yuvası oluşturdu. Yuvaları boyayıp üzerine isimler yazan çocuklar, aileleriyle Ekşisu mesire alanına götürerek ağaçlara astı.

Şirket çalışanları ve çocukları ayrıca doğaya da yem bıraktı.

İşletme Müdürü Serdar Karaca, "Planladığımız projelerden birini daha hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Kuşlar için hazırladığımız yuvaları çalışanlarımız çocuklarıyla birlikte boyayıp ağaçlara astılar. Oldukça keyifli ve faydalı bir proje oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.