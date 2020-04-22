Enerya'dan müşterilerine online hizmet - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerya'dan müşterilerine online hizmet - Son Dakika Ekonomi

Enerya'dan müşterilerine online hizmet

6 saat önce

Çalışanlarını, müşterilerini ve toplum sağlığını önceliğine alan Enerya, abonelik ve fatura işlemlerini online olarak internet adresinden ya da çağrı merkezinden yapılabileceğini açıkladı.

Enerya'dan müşterilerine online hizmet, System.String[]

Çalışanlarını, müşterilerini ve toplum sağlığını önceliğine alan Enerya, abonelik ve fatura işlemlerini online olarak internet adresinden ya da çağrı merkezinden yapılabileceğini açıkladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan gündem dolayısıyla abonelerini ve toplum sağlığını önceliğine alan şirketlerden Enerya, abonelerinin işlemlerini online olarak enerya.com.tr adresi üzerinden veya şirketin çağrı merkezinden yapılabileceğini duyurdu.


Yapılan bilgilendirmede; şirketin aboneleri online işlemlerini abonelik ve fatura işlemleri olarak iki ayrı kategoride gerçekleştirebilecek. Abonelik işlemlerinde online abonelik sözleşmesi, binanın önünde doğalgaz hattı olup olmadığını sorgulama, sertifikalı firmaları sorgulama, proje ve randevu durumunu öğrenme gibi hizmetlerden faydalanabilirken; fatura işlemlerinde ise fatura görüntüleme, fatura son ödeme tarihini 15'ine erteleme, fesih işlemleri, mail adresi güncelleme ve iletilen talep ve şikayetlerin görüntülenebilmesi hizmetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda aboneler ödemelerini PTT şubelerinin ATM'lerinden, anlaşmalı bankalardan ve mobil-internet aracılığıyla yapabilecek.


Ayrıca şirket, abonelerinin taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni uygulaması web chat üzerinden alarak; talep, öneri ve şikayetleri bu başlık altında cevaplandıracağını da belirtti.


Hijyen çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor


Abonelerinin işlemlerinin büyük kısmını mobil-internet şube ve çağrı merkezi aracılığıyla yapmalarını tavsiye eden Enerya, her ihtimale karşı abone merkezlerinde riski en aza indirmek için de sürekli çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda şirket, vezne gibi alanlara el dezenfektanları yerleştirmenin yanı sıra, çalışanların ve müşterilerin sıklıkla temas ettikleri vezne bankolarını ve sabit kalemleri insan sağlına zarar vermeyen kimyasallarla sık sık dezenfekte edildiğini, kapalı alanlarda havalandırma sistemlerinin tam fonksiyon çalışması ve temiz hava sirkülasyonunun sağlanması yönünde önlemlerini artırarak sürdürmeye devam ettiğin kaydetti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:22 Kaynak: İHA

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