Enerya, abonelerini tasarruflu doğal gaz kullanımı konusunda bilgilendirdi

Enerya, doğal gaz abonelerini kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu doğal gaz kullanımına yönelik bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kombi bakımı, binaların yalıtımı ve yalıtıma bağlı ısı kaybı gibi konuların kışın enerji tasarrufu için önem taşıdığı ifade edildi.

Bu kapsamda alınacak önlemler doğal gaz faturasında tasarruf sağlarken, enerji kaynaklarının da verimli kullanılmasına katkı sağlanıyor.

Doğal gaz kullanmaya başlamadan önce baca ve kombi bakımlarının yaptırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tasarruflu doğal gaz kullanımı için radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın. Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörleri kapatın. Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edin. Sıcak su borularını izole ettirin. Oda termostatı kullanın. Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin. Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin. Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 önlediğini unutmayın. Kombinizi sürekli açıp kapatmayın. Yemek pişirirken fırının kapağını açmayın. Menfezleri kapatmayın."