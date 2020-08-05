Enerya, Denizli'de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor - Son Dakika

Enerya, Denizli'de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor

Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, "27 milyon TL'lik yeni yatırımla 2006 yılında başladığımız Denizli maceramızda, 290 bin kullanıcıyı doğal gaz konforuyla buluşturmuş olmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerya, Denizli'de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor, System.String[]

Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, "27 milyon TL'lik yeni yatırımla 2006 yılında başladığımız Denizli maceramızda, 290 bin kullanıcıyı doğal gaz konforuyla buluşturmuş olmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya'nın 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneyi doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturduğunu kaydeden Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, "Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan şebekemizle Türkiye'de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. Genel müdürlük ve 10 dağıtım bölgemizde yaklaşık bin çalışanımız var. Enerya olarak 2006 yılında Denizli'de çalışmalarımıza başladık. İlk yılın sonunda ise 7 bin 73 Denizliliyi doğal gaz konforu ile buluşturduk. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde bugün itibarıyla Denizli'de 2 bin 310 kilometre doğal gaz hattımız, 280 bin 318 abonemiz mevcut. Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle Denizli genelinde 8 ilçedeki 97 mahallede doğal gaz konforu yaşanmaya başlarken buna ek olarak 4 mahallede daha tüm çalışmalarımızı tamamladık. Tüm Enerya illerinde olduğu gibi Denizli'de de altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde bu çalışmalara kısıtlı olarak devam etmiş olsak da normalleşmeyle birlikte altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 4 mahallede fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerya olarak alt yapı çalışmalarımızda belediyelerle yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Dolayısıyla yılsonunda 4 mahalleye doğal gaz arzı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Denizli ve ilçelerinde doğal gaz yatırımları hız kesmiyor

Pandeminin sosyal hayatı etkilediği gibi ekonomileri de etkilediğinin altını çizen Zekeriya Kurşunluoğlu, "Enerji sektörünün bu pandemi döneminden en az hasar ile çıktığını söyleyebiliriz. Hepimizin bildiği gibi çarkların dönmesi için enerjiye ihtiyaç var. Doğal gaz da temiz enerjinin en önemlilerinden. Dolayısıyla Enerya olarak 2020 yılı içinde Denizli'de planladığımız altyapı çalışmaları için 27 milyon TL'lik bir yatırım planladık. Bu yatırımlarımızla da yılsonunda, 2006 yılında başladığımız Denizli maceramızda toplamda yaklaşık 290 bin aboneyi doğal gaz konforuyla buluşturmuş olmayı hedefliyoruz. Hepimizin bildiği gibi yılın ilk yarısı pandeminin en yoğun yaşandığı dönemdi. Bu nedenle biz de Enerya olarak yatırımlarımızı durdurmasak da bazı bölgelerde yavaşlattık, bazılarında kısıtlı olarak süreci yönettik. Ancak normalleşmeyle birlikte biz de yatırımlarımıza hız verdik ve Denizli'nin Sümer, Hacıeyüplü, Kayalar mahalleleri ve Serinhisar, Acıpayam, Tavas ilçe merkezlerinde alt yapı çalışmalarımıza başladık. Bu altyapı çalışmaları neticesinde 2020 için 2 ilçe merkezindeki yatırımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilçelerimizde yaklaşık 381 kilometre doğal gaz hattına kavuşmuş olacağız. Acıpayam, Honaz, Sarayköy, Serinhisar, Tavas ilçelerinde şehir alt yapı şebekelerimiz genişletilerek; 2020 yılında yaklaşık 35 bin haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemler alındı

Enerya'nın her zaman ve her durumda vatandaşlara daha iyi bir hizmet götürmeyi amaçladığının altını çizen Kurşunluoğlu, şöyle konuştu:

"Hem abonelerimiz hem de potansiyel abonelerimiz için saha çalışmaları yapıyor, sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi abonelerimizin abonelik, fesih ve fatura işlemlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden de yapmalarını sağlıyoruz.

Bu süreçte, çalışanlarımıza kişisel Kovid-19'dan korunma yollarının anlatıldığı bilgilendirmeler yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Gaz açma, fatura okuma, satış ve yapım gibi işi gereği sahada çalışmak durumunda olan ekiplerimizde, çalışanlarımızın gerekli ekipmanla görevlerini yapmalarını sağlıyoruz. İnsanı odak noktamıza alarak Müşteri Hizmetleri Ofislerimizde hem çalışanlarımız hem de abonelerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Müşteri Hizmetleri Ofislerimizdeki çalışanlarımızın kullanımı için maske ve dezenfektan dağıtıyoruz, bu noktadan hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse, hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırdık. Abonelerimizin sağlığı için Müşteri Hizmetleri Ofislerindeki oturma alanlarında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu; aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenerek ilerleniyor. Çalışanlarımızın ve abonelerimizin ateş ölçümü yapılarak, olası risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılıyor"

Enerya, Denizli'nin havasını koruyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan araştırmaya göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu iller arasında Denizli'nin de olduğuna değinen Kurşunluoğlu, Enerya'nın bu konudaki çalışmalarını şu şekilde sıraladı:

"Kış aylarında ısınma kaynaklı kirliliğin artmasıyla şehir oldukça kirli hava soluyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki doğal gaz demek temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra evin bütçesine katkı demek. Aynı zamanda kömür, şofben ve tüp kullanımı gibi diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Dolayısıyla şehirleri temiz hava ile buluşturmak için doğal gaza geçiş oldukça önemli. Bu noktada yerel yönetimlerle iş birliği içinde süreci yönetiyoruz. Enerya olarak Denizli'de ilk yatırımlarımıza başladığımız yıl olan 2006'nın Ekim-Nisan ayları arasında şehrin üzerini bir sis bulutu kaplardı. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımız güvenli, ekonomik ve konforlu bir hayatın keyfini sürerken temiz havanın tadını çıkarabiliyorlar. Bunu da doğal gazın yıllar içinde yaygınlaşmasıyla elde ettik" - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerya, Denizli'de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Werder Bremen'den Max Kruse için açıklama geldi: Geri dönmeyecek Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Göztepe, Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor Göztepe, Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor         
14:24
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı 2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı         
13:15
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi         
09:44
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı         
09:37
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı         
23:35
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 18:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerya, Denizli'de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei