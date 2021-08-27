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Enerya Enerji Antalya'da 110 mahallede 176 bin aboneye ulaşacak - Son Dakika

Enerya Enerji Antalya'da 110 mahallede 176 bin aboneye ulaşacak

27.08.2021 10:29
Enerya Enerji Antalya'da 110 mahallede 176 bin aboneye ulaşacak, System.String[]

Enerya Enerji'nin Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Antalya'da 400 bin hanede 160 bin aboneye hizmet verdiklerini belirterek, "Antalya'da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Enerya Enerji'nin Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Antalya'da 400 bin hanede 160 bin aboneye hizmet verdiklerini belirterek, "Antalya'da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılı sonuna kadar 176 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tulukcu, yaptığı açıklamada, Enerya Enerji'nin Antalya'da 104 mahallede kesintisiz hizmet verdiğini aktardı.

Enerya'nın 2021 sonuna kadar 180 bine yakın aboneye hizmet vermeyi hedeflediğini kaydeden Tulukcu, "Antalya'da 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 400 bin hanede 160 bin aboneye hizmet veriyoruz. Antalya'da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılı sonuna kadar 176 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tulukcu, Antalya'da doğal gaz çalışmaları kapsamında temmuz sonu itibarıyla 32,4 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını ifade ederek, hizmet verdikleri kentlerde doğal gaz konforunu ve ekonomik faydalarını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Tulukcu, şunları kaydetti:

"2021 sonu itibarıyla şebekemizi 2 bin 241 kilometreye çıkarmayı, toplamda 110 mahalleye ve 176 bin aboneye ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2020'de pandemiye rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı'nda yeni yatırımlarımızla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam ettik. 2021'de ise Korkuteli'nde başlayan imalat çalışmalarıyla birlikte doğal gaz dağıtım ağımız her geçen gün büyüyor."

Tulukcu, Korkuteli bölgesinde bu sene 11,02 kilometre çelik, 54,63 kilometre polietilen ve 27,6 kilometre servis hattı olmak üzere toplam 93,25 kilometre şebeke imalatı için çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekerek, eylül itibarıyla Korkuteli'de doğal gaz kullanımını başlatmayı hedeflediklerini aktardı.

Enerya, Korkuteli'nde yıllık 10 milyon metreküp doğal gaz hacmi ile 2021'de toplam 7 bin aboneye hizmet vermeyi hedefliyor. Yapılacak şebeke ile Korkuteli'nde 5 mahalle hizmet kapsamına alınırken, Uzunoluk, Kiremitli, Karşıyaka, Yeni, Aşağıpazar mahallelerinde toplam 11 bin 135 haneye ulaşılması hedefleniyor.

Doğal gaz ev ekonomisine katkı sağlıyor

Tulukcu, Antalya gibi ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde alternatif ısınma yöntemlerinin sıkça tercih edildiğini belirterek, "Aslında tüketiciler doğal gaz konforunu ve alternatif ısınma yöntemlerine göre çok daha tasarruflu olduğunu gördüklerinde doğal gaz kullanımına olumlu yaklaşıyorlar. Bölge halkına doğal gazı anlatmak, kullanım rahatlığı ve doğal gaz ile ev ekonomisine sağlanan katkı hakkında tüketiciyi bilgilendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da doğal gazsız ev kalmasın amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tulukcu, şunları kaydetti:

"Enerya, doğrultuda bağlantı bedeline 5 taksit uygulaması ile doğal gaza geçiş sürecini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra kurumsal çözüm ortağı VakıfBank ile doğal gaz dönüşümü yaptırmak isteyenlere özel, avantajlı bireysel kredi kampanyası kullanıcılara sunuluyor. Aboneler, VakıfBank'tan, 36 ay vadeli kredi kullanma fırsatı sağlayan kampanyadan yararlanabiliyor. Tüm çalışmalar daima müşteri odaklı yürütülüyor. Müşteri memnuniyetini yüzde 100'e çıkarmak temel önceliklerimizden birisi."

Korkuteli, Doğalgaz, Antalya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerya Enerji Antalya'da 110 mahallede 176 bin aboneye ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


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