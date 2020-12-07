Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi

07.12.2020 14:23
Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi, System.String[]

Enerya, Erzincan'daki doğal gaz abonelerini kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu doğal gaz kullanımına yönelik bilgilendirdi.

Enerya, Erzincan'daki doğal gaz abonelerini kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu doğal gaz kullanımına yönelik bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kombi bakımı, binaların yalıtımı ve yalıtıma bağlı ısı kaybı gibi konular doğal gazın kış mevsiminde ekonomik kullanılması kapsamında önem taşıyor.

Abonelerin kış aylarında doğal gaz kullanmaya başlamadan önce bacaların ve bağlantı noktalarının çekiş kontrollerini kontrol ettirmesi ve kombi bakımlarını mutlaka yaptırması gerekiyor.

Konutlarda alınacak önlemler doğal gaz faturasında tasarruf sağlarken, enerji kaynaklarının da verimli kullanılmasına imkan tanıyor.

Öte yandan, doğal gaz kombisinin bulunduğu mekandaki havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekiyor. Tüm doğal gaz abonelerinin yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını yaptırması konforlu ve güvenilir doğal gaz kullanımı açısından önem taşıyor.

Kombi, şofben, soba ve kazan gibi yakıcı cihazların baca sensörlerinin çalışır durumda olduğunun da kontrol edilmesi, yılda en az 1 kere baca temizliğinin yaptırılması öneriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca, temel kurallara uyularak kullanılan doğal gazın güvenilir, konforlu ve ekonomik bir yakıt olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzincan'da 60 bini aşkın aboneyi doğal gazla buluşturuyoruz. Cihaz ve tesisat yenileme, yer değişimi ve tadilat gibi durumlarda abonelerimiz mutlaka Enerya'yı bilgilendirmelidir. 444 8 429 numaralı telefondan çağrı merkezimizi arayabilir veya abone merkezlerimize gelerek bilgi alabilirler. Abonelerimiz, yapılan işleme ekiplerimiz tarafından onay verilmesinin ardından gaz kullanımına tekrar başlayabilirler. Enerya tarafından tesisat kontrolü yapılmış aktif doğal gaz kullanan abonelerimizin doğal gaz borularını boyatması gerekmektedir."

Karaca, bina mantolamalarının doğal gaz tüketimini etkilediğine işaret ederek, "Yalıtım ve mantolama ile konut başı yıllık 1946 liraya kadar tasarruf sağlamak mümkün. Dış cephesi yalıtımsız binalar yüzde 40, tek camlı pencereler yüzde 15, yalıtımsız çatı yüzde 30 oranında ısı kaybına sebep oluyor. Yalıtım ve mantolama sırasında doğal gaz tesisatlarının kapalı hacim içerisinde bırakılmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan, Enerji, Kombi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Netflix'ten İngiliz Kraliyet ailesine "The Crown" resti! Kurgu olduğunu belirtmeyecek
Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen         
14:06
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş         
13:29
Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu         
12:59
Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada         
12:07
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Trafik sigortasında Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2021'de de devam edecek         
11:09
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 14:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei