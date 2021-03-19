Enerya, iç tesisat firmalarıyla bu yılın hedeflerini değerlendirdi

Türkiye'nin en yaygın doğal gaz dağıtım şirketlerinden Enerya, Antalya iç tesisat firma temsilcileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrimiçi ortamda bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya'nın Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu ve şirketin farklı birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda, iç tesisat firma temsilcileriyle 2020 yılının değerlendirmesi yapıldı ve bu yılın hedefleri aktarıldı.

Toplantıda, Enerya'nın hizmet bölgelerindeki konut sahiplerinin doğal gaz konforuna kavuşması için 36 aya varan vade ayrıcalıklı Vakıfbank Kredisi kapsamındaki Doğal Gaz Dönüşüm kampanyası, ay sonuna kadar devam edecek Abone Bedeline 10 Taksit kampanyası ve bu yılı 35 bin haneye daha ulaşma hedefi değerlendirildi.

Toplantıda hizmet bölgelerindeki şehirlerde yeni yatırımların gerçekleşeceğini ve yeni mahallelerin de doğal gazla buluşturulacağını duyuruldu.