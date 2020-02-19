Enerya, iç tesisat firması temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerya, iç tesisat firması temsilcileriyle buluştu - Son Dakika Ekonomi

Enerya, iç tesisat firması temsilcileriyle buluştu

7 saat önce

Enerji sektörünün önemli markası Enerya, 44 iç tesisat firma temsilcisiyle bir araya geldi.

Enerya, iç tesisat firması temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Enerji sektörünün önemli markası Enerya, 44 iç tesisat firma temsilcisiyle bir araya geldi. Enerya Aydın İl Müdürü Osman Ersöz, toplantıda yaptığı açıklamada; müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla abonelerin güvenli ve konforlu doğal gaz kullanmalarının Enerya için öncelikli konuların başında geldiğini söyledi.


Enerji sektörünün önemli markası Enerya, kentlerinde doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, 44 iç tesisat firması temsilcisiyle bir araya geldi.


Enerya Aydın İl Müdürü Osman Ersöz, sertifikalı iç tesisat firmalarına tesisat dönüşümü sırasındaki iş birlikleri için teşekkür ederek, "Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla abonelerimizin güvenli ve konforlu doğal gaz kullanmaları bizim için öncelikli konuların başında geliyor. Bu noktada iç tesisat firmalarıyla yaptığımız iş birliği oldukça kıymetli. Abonelerimizin Enerya tarafından yetkilendirilmiş iç tesisat firmalarıyla çalışmaları can ve mal güvenliği gereği önem arz ediyor." dedi.


İç tesisat firmalarının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ersöz, toplantıda 2019 yılı yatırımları ve iç tesisat süreçleriyle ilgili değerlendirmeler yapılarak 2020 yılı yatırımları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.


Toplantıya ayrıca Enerya Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Başak Kutlu, Enerya Bölge Direktörü Akif Tulukcu, Teknik Operasyonlar Müdürü Erol Kaya, Enerya Satış Müdürü Kemal Zeytinoğlu, Enerya Pazarlama Müdürü Melis Bahçivan, Enerya Müşteri Hizmetleri Müdürü Değer Taşlardan ve Enerya yöneticileri de katıldı. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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