Enerya ile VakıfBank'ın yeni doğal gaz abonelerine özel kredi kampanyası sürüyor - Son Dakika

Enerya ile VakıfBank'ın yeni doğal gaz abonelerine özel kredi kampanyası sürüyor

20.04.2021 15:35
Enerya ile VakıfBank'ın yeni doğal gaz abonelerine özel kredi kampanyası sürüyor, System.String[]

Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, bu yıl kurumsal çözüm ortakları VakıfBank ile şirketin yeni aboneleri için oldukça avantajlı, bireysel kredi kampanyası sunduklarını belirterek, "3 bin TL'den başlayarak 15 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi koşulları ile yeni abonelerimiz,...

Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, bu yıl kurumsal çözüm ortakları VakıfBank ile şirketin yeni aboneleri için oldukça avantajlı, bireysel kredi kampanyası sunduklarını belirterek, "3 bin TL'den başlayarak 15 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi koşulları ile yeni abonelerimiz, mali sıkıntı yaşamadan doğal gaz ayrıcalığına ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Kurşunluoğlu, yaptığı açıklamada, sektörün mevcut durumu, yapılan çalışmalar ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Hayata geçirdikleri iş birlikleri hakkında bilgi veren Kurşunluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurumsal çözüm ortağımız VakıfBank ile şirketimizin yeni aboneleri için oldukça avantajlı bireysel kredi kampanyası sunuyoruz. 3 bin TL'den başlayarak 15 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi koşulları ile yeni abonelerimiz, mali sıkıntı yaşamadan doğal gaz ayrıcalığına ulaşabiliyor. Hizmet bölgelerimizin tamamında geçerli kampanya sayesinde 1,5 milyon abone sayımızın çok daha artacağını ve doğal gaz konforu ile hanelerin çok daha sağlıklı bir ısınma tipine geçmesini hedefliyoruz."

Doğal gazın diğer yakıt ürünleri ile karşılaştırıldığında ev ekonomisine katkılarına değinen Kurşunluoğlu, doğal gazın ev ekonomisine ve sağlığa oldukça önemli katkı sağladığını vurguladı.

Kurşunluoğlu, "Mali katkısı ilden ile farklılık gösteriyor. Ortalama olarak doğalgaz kullanımı, diğer alternatif ısınma yöntemlerine göre ev ekonomisine yılda 2 bin 500 TL'den fazla katkı sağlıyor. Doğal gaza geçen haneler, neredeyse 3,5 yıl gibi bir sürede maliyetlerini çıkarabiliyor. Vakıfbank ile gerçekleştirdiğimiz kampanyadan yararlanmak isteyen yeni abonelerimiz, Enerya tarafından yetkilendirilmiş iç tesisat firmalarından hizmet alarak kısa sürede doğal gaz konforuna kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

"2021 yılı için abone hedefimizi 40 bin abone olarak belirledik"

Zekeriya Kurşunluoğlu, 2021 yılı için abone hedeflerini 40 bin olarak belirlediklerini aktararak, "Çivril yatırımlarında BOTAŞ ile iş birliği gerçekleştirdik. Gündemimizde ise Yatağan, Serinhisar, Sarayköy, Çivril, Acıpayam, Tavas, Honaz mahallelerindeki yeni hat uygulamalarımız ile merkez ilçe mahallelerindeki tamamlama yatırımlarımız mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Çok daha fazla hane sakinini, doğal gaz konforuyla buluşturmak için farklı kampanya ve iletişim stratejileri üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildiren Kurşunluoğlu, "Faaliyet gösterdiğimiz 10 ilde müşterilerimizin memnuniyet oranını yüzde 90'a çıkardık, elbette hedefimiz bu oranı yüzde 100 yapmak. Bu doğrultuda da müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sistematik bir şekilde anlamaya çalışarak faaliyetlerimize bu doğrultuda yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bankası, Türk Lirası, Doğalgaz, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerya ile VakıfBank'ın yeni doğal gaz abonelerine özel kredi kampanyası sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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