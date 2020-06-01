Enerya Konya'da yatırımlarına devam ediyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya, korona virüs salgını ve normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yatırım ve faaliyetlerine devam ediyor.

Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, Konya il merkezi ve ilçelerdeki doğal gaz yatırımları, abone artış hedefleri ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Mürsel Parlak, Konya merkezde ana hat çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Enerya olarak Konya merkez Yaylapınar ve Çayırbağı mahallelerinde ana hat imalatlarımız başlamış durumda. Aynı zamanda yeni inşaat bölgelerindeki ana hat çalışmalarımız da devam ediyor. Yine geçtiğimiz yıllarda doğal gaz talebi olan ancak imalatı gerçekleştirilememiş dağınık taleplerin bulunduğu bölgelerde de her yıl olduğu gibi bu yıl da uygunluğu değerlendirilen cadde ve sokaklara alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılı itibariyle Cihanbeyli ilçesinde yapacağımız yatırımlarla bir ilçemizi daha doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız ve zaman içerisinde yeni ilçelere yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

"2020 yatırım bütçemizin büyük bölümünü ilçelerimizde değerlendireceğiz"

Enerya olarak yatırımlara mart ayı itibariyle başladıklarını kaydeden Parlak, "2020 yılında yatırım bütçemizin büyük bölümünü ilçelerimizde değerlendireceğiz. Birçok ilçemizde mart ayı itibariyle yatırımlara başladık. Ağustos ayı itibariyle Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Kulu ve Bozkır ilçelerimizde 2020 için planladığımız yatırımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Karapınar ve Beyşehir ilçelerimizde geçtiğimiz yıllarda LNG projesi ile doğal gaz arzını sağlamıştık. 2020 yılında bu ilçelerimizde yaklaşık 15 kilometre yüksek basınç boru hattımızın tamamlanması ile şehir giriş istasyonlarımızı Botaş iletim hattına bağlayarak bu ilçelerdeki gaz arzının daha güvenli hale getirilmesini sağlayacağız. Buna bağlı olarak yine Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde şehir alt yapı şebekelerimiz genişletilerek; 2020 yılında Karapınar'da yaklaşık 77 kilometre, Beyşehir'de ise yaklaşık 36 kilometre ana hat imalatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Beyşehir ve Karapınar ilçelerimizde yapacağımız bu yatırımlarla yaklaşık 12 bin 500 haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırıyoruz"

Konya'da 2020 yılı için başlayan projeler, abone sayısı hedefleri ve pandemi sürecinin etkileriyle ilgili bilgi veren Mürsel Parlak şunları kaydetti: "Konya ve ilçelerinde 2020 yılı için 489 kilometre doğal gaz alt yapı hattı imalat planlaması yaptık. Mart ayı itibariyle merkez ve ilçelerin büyük kısmında planladığımız şekilde imalatlara başladık. Pandemi süreci ile birlikte planlanan imalatlarımızda bir miktar yavaşlamış olsak da normalleşme süreciyle birlikte Ramazan Bayramı sonrası tekrar çalışmalarımızı hızlandırarak 2020 yılı bütçemizde planladığımız toplam 489 kilometre yeni şebeke imalatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında hedeflediğimiz tüm bu yatırımları yaptığımız takdirde Konya ve ilçelerinde yaklaşık 43 bin yeni haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız. Yatırım yapmış olduğumuz Konya ve ilçelerinde 2019 yılı sonu itibariyle toplam 490 bin abonemiz bulunuyor. Bu sene sonu itibariyle abone sayımızın 533 bin olmasını hedefliyoruz. 2020 yılında yapacağımız yeni yatırımlarla ve daha önceki dönemlerde yaptığımız yatırımlarla birlikte bu yıl yaklaşık 43 bin yeni hanenin doğal gaz ile buluşacağını düşünüyoruz."

"Korona virüs salgını sürecinde kıyasen fatura uygulamamız olmadı"

Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, korona virüs salgını sürecinde kıyasen fatura uygulaması yapmadıklarını belirterek, "Enerya olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde, hiçbir bölgemizde kıyasen fatura uygulamamız olmadı. 7 gün 24 saat hizmet verme durumunda olan bir sektördeyiz. Bu sebeple çalışma arkadaşlarımızla sahada operasyonu aksatmayacak şekilde tüm önlemlerimizi alarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Sürecin en başından bu yana olduğu gibi İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının alacağı tüm kararlara uymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA