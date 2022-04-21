Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi - Son Dakika
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Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi

21.04.2022 13:27
Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi

Türkiye'de doğalgaz fiyatlarının en yüksek uygulandığı illerin başında gelen Aydın'da Doğalgaz Dağıtım Firması Enerya'da kavga ve gürültü eksik olmaz hale geldi.

Türkiye'de doğalgaz fiyatlarının en yüksek uygulandığı illerin başında gelen Aydın'da Doğalgaz Dağıtım Firması Enerya'da kavga ve gürültü eksik olmaz hale geldi. Nisan ayına girilmesine rağmen Aydın'da Enerya tarafından ikametlere 2 bin TL'nin üzerinde doğalgaz faturası kesildiği belirtildi.

Faturayı alan Enerya'ya koşuyor

Bugün öğlen saatlerinde bir kişi evine gelen 2 bin TL'nin üzerindeki doğalgaz faturasını alınca Enerya'nın Adnan Menderes Mahallesi'ndeki merkezine gelerek isyan etti. Enerya'nın Aydın'da fahiş fiyat uyguladığını ileri süren pek çok kişi fiyatlara isyan ederken firmanın Adnan Menderes Mahallesi'ndeki merkezinde yaşanan tartışma üzerine bölgeye polis ekipleri çağrıldı.

Enerya'nın merkezine gelen polis ekipleri, bir ikamet için 2 bin TL'nin üzerinde fatura ile karşılaştığı için fahiş fiyat uygulandığını iddia ederek faturaya isyan eden vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis ekipleri normale döndü. - AYDIN

Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi
Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi
Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi

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Bir kadın evinde ölü bulundu Bir kadın evinde ölü bulundu

Doğalgaz, Polis, İsyan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Enerya'nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi - Son Dakika


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