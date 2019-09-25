Son Dakika Haberleri: Enerya, vatandaşları çileden çıkardı
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Enerya, vatandaşları çileden çıkardı

40 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağmur ile birlikte doğalgaz dağıtım firması Enerya'nın çöken alt yapısı vatandaşları çileden çıkardı.

Enerya, vatandaşları çileden çıkardı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağmur ile birlikte doğalgaz dağıtım firması Enerya'nın çöken alt yapısı vatandaşları çileden çıkardı. Enerya'nın çöken altyapısına düşen araçlarda maddi hasar oluşurken, vatandaşlar firmayı duyarsızlıkla ve işini düzgün yapmamakla suçladı. Olay üzerine açıklama yapan doğalgaz dağıtım firması yetkilileri, sorunun kendilerinde değil beklenenden daha fazla yağan yağmurdan kaynaklandığını ileri sürdü.


Kuşadası'nda günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmurlara bir de doğalgaz dağıtım firmasının çöken alt yapısı vurdu. Doğalgaz çalışması yapılan Ege Mahallesi 438. sokakta Enerya'nın doğalgaz altyapısı çökünce araçlar açılan kanallara düştü. Can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği olayda araçlarda maddi hasar oluşurken, doğalgaz çalışmasını yapan Enerya firması tarafından açıklama yapıldı.


Yapılan yazılı açıklamada, Kuşadası'nda metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, beklenmedik miktardaki yağışın hat imalatı çalışmalarında çökmeye neden olduğu kaydedildi. Kuşadası Ege Mahallesi'nde inceleme yapan Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, "Kuşadası'nı doğal gaz konforu ve ekonomisine kavuşturmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yağış miktarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle iki gün önce imalatı tamamlanan hatta çökme yaşanmıştır. Enerya, Ege Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara yaşadıkları sorun için destek vermektedir, destek vermeye de devam edecektir " dedi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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