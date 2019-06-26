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Enerya'ya bir ödül daha

21 dakika önce

Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards yarışmasında önemli markalarla yarışan Enerya, "En İyi Müşteri Odaklı Yaklaşım" kategorisinde ödül kazandı.

Enerya'ya bir ödül daha, System.String[]
Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards yarışmasında önemli markalarla yarışan Enerya, "En İyi Müşteri Odaklı Yaklaşım" kategorisinde ödül kazandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:43 
Ekonomi
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