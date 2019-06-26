Enerya'ya bir ödül daha

Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards yarışmasında önemli markalarla yarışan Enerya, "En İyi Müşteri Odaklı Yaklaşım" kategorisinde ödül kazandı.

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