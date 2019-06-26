Enerya'ya bir ödül daha
21 dakika önce
Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards yarışmasında önemli markalarla yarışan Enerya, "En İyi Müşteri Odaklı Yaklaşım" kategorisinde ödül kazandı.
Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen Best Business Awards yarışmasında önemli markalarla yarışan Enerya, "En İyi Müşteri Odaklı Yaklaşım" kategorisinde ödül kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:43
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