Enerya, yeni doğal gaz aboneleri için kredi kampanyası başlattı

Enerya, VakıfBank ile iş birliği çerçevesinde hizmet verdiği bölgelerdeki doğal gaza dönüşüm aboneliklerine 36 ay vadeli bireysel kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 milyondan fazla aboneye hizmet veren Enerya, kurumsal çözüm ortağı VakıfBank ile yeni abonelerine özel, avantajlı bireysel kredi kampanyasından yararlanma olanağı tanıyacak.

Enerya bünyesindeki Antalya, Aydın, Denizli, Aksaray, Erzincan, Karaman, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir ve Ahlatcı Holding bünyesindeki Çorum, Yozgat, Karabük, Kastamonu, Çankırı illerindeki yeni aboneler, VakıfBank'tan 3 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar aylık yüzde 1,45 faiz oranında ve 36 ay vadeyle kredi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman, Enerya tarafından yetkilendirilen iç tesisat firmalarından hizmet alanların fırsattan yararlanabileceğini belirterek, "İlden ile farklılık göstermekle birlikte doğal gaz kullanımı ile diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla, ev ekonomisine yılda ortalama 2 bin 500 liradan fazla katkı sağlanabiliyor. Doğal gaza geçenler yaklaşık 3,5 yıl gibi bir sürede bu maliyeti çıkarabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.???????