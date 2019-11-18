Son Dakika Haberleri: Enes, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Enes, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Enes Özkendir (19), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Enes Özkendir (19), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 4'üncü katında babasına ait evde kalan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Özkendir, 13 Kasım'da, balkondan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Özkendir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Özkendir, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gören Enes Özkendir, yaşam mücadelesini kaybetti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:55 Kaynak: DHA
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