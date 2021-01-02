Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
02.01.2021 07:43
LÜKS ARAÇ PERT OLDUSosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti.
LÜKS ARAÇ PERT OLDU
Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.
YÜKLÜ BAHŞİŞ
Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipiyle önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla City's AVM'den ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi.
Enes Batur'un kasım ayında yaptığı kazada Camaro SS marka aracı bu hale gelmişti.
Son Dakika 'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz Trump'ın vetosu da yetmedi! Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım içeren tasarı yasalaştı MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı