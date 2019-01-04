Enes Batur'la Neden Ayrıldınız? (Kirli Çamaşırlar) Ft. Başak Karahan
46 dakika önce
Siz istediniz, ısrarla istediniz, sürekli yorumlarda darladınız, DMler attınız. Biz YİNE imkansızı başardık ve bu sefer de Yalan Makinesi'ne BAŞAK KARAHAN'ı konuk aldık!
Siz istediniz, ısrarla istediniz, sürekli yorumlarda darladınız, DMler attınız. Biz YİNE imkansızı başardık ve bu sefer de Yalan Makinesi'ne BAŞAK KARAHAN'ı konuk aldık!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:23 Kaynak: Youtube
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti
Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu