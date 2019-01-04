Son Dakika Haberleri: Enes Batur'la Neden Ayrıldınız? (Kirli Çamaşırlar) Ft. Başak Karahan

Enes Batur'la Neden Ayrıldınız? (Kirli Çamaşırlar) Ft. Başak Karahan

46 dakika önce

Siz istediniz, ısrarla istediniz, sürekli yorumlarda darladınız, DMler attınız. Biz YİNE imkansızı başardık ve bu sefer de Yalan Makinesi'ne BAŞAK KARAHAN'ı konuk aldık!

Siz istediniz, ısrarla istediniz, sürekli yorumlarda darladınız, DMler attınız. Biz YİNE imkansızı başardık ve bu sefer de Yalan Makinesi'ne BAŞAK KARAHAN'ı konuk aldık!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:23 Kaynak: Youtube

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