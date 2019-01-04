Enes Batur'la Neden Ayrıldınız? (Kirli Çamaşırlar) Ft. Başak Karahan

Siz istediniz, ısrarla istediniz, sürekli yorumlarda darladınız, DMler attınız. Biz YİNE imkansızı başardık ve bu sefer de Yalan Makinesi'ne BAŞAK KARAHAN'ı konuk aldık!

Siz istediniz, ısrarla istediniz, sürekli yorumlarda darladınız, DMler attınız. Biz YİNE imkansızı başardık ve bu sefer de Yalan Makinesi'ne BAŞAK KARAHAN'ı konuk aldık!

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