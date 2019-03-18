Enes Batur, Dlive'da Genç Yayıncılara 100.000 TL Dağıttı

İnternet üzerinden canlı yayın ve video platformu olarak faaliyet gösteren Kaliforniya merkezli DLive, yayıncıları desteklemeye devam ediyor. DLive'da yayın yapan ünlü Youtuber Enes Batur, canlı yayınında genç yayıncıları desteklemek için toplamda 100.000 TL değerinde ödül dağıttı. Batur, ödül dağıttığı yayıncılardan Can Gürlek'e 20.000 TL bağış yaparak, yeni bir bilgisayar almasını sağladı.

Yayıncılık hayatına yeni bilgisayarıyla devam edecek olan Kahramanmaraşlı Can Gürlek, DLive ekibine teşekkür etti. Gürlek, "başka hiçbir platformda yayıncıları böylesine destekleyen ve yardım eden kimse yok. DLive ekibi adeta bir mentor gibi çalışarak benim gibi genç yayıncıları teşvik ediyor. Ünlü yayıncılarla iletişime geçmemize imkan sağlıyor. Bana yapılan bağışla bir bilgisayar aldım. Bundan sonra yayınlarımı daha kaliteli yapabileceğim için çok mutluyum" dedi.

DLive, diğer canlı yayın platformlarından farklı olarak hem yayın yaparken hem de izlerken kazanç elde etme fırsatı sunuyor. Platformda kayıtlı içerik oluşturucular, yayın yaptıkça Lino puan toplayıp daha sonra bu puanları paraya çevirebiliyorlar. Etkileşimi yüksek olan bir yayıncı, her yaptığı yayında yüzlerce dolar para kazanma imkanı bulabiliyor.