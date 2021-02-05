Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı - Son Dakika

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı

05.02.2021 22:21
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisinden gelen isteği kırmadı. Batur, anne babasını kaybeden takipçisinin kız isteme törenine katılarak, çiftin söz kurdelesini kesti.

Milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisinden gelen istek üzerine kendisini kız isteme töreninde buldu.

O ANLARI HESABINDAN PAYLAŞTI

Instagram üzerinden gelen, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum." mesajı üzerine şaşkınlık yaşayan Batur, takipçisinin isteğini kırmadı. Takım elbisesini giyip, kız isteme törenine katılan fenomen isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı

"HAYATIMIN EN GARİP GÜNÜYDÜ"

Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum alan Enes Batur, paylaşımına "Hayatımın en garip günüydü." notunu düştü. Fenomen isim sık sık sosyal medya hesaplarına hayranlarından gelen mesajları yanıtlıyor.

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı

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Son Dakika Magazin Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı - Son Dakika Magazin


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