Enes Batur'un izlenme rekoru kıran klibine övgü yağdı

YouTube'da içerik üretiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık deneyimlerinde de bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur,yeni şarkısı Ayaz'ın klibini yayınlandı.

KLİP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kendi YouTube kanalından yayınladığı klibin sonunda Batur, Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verdi. Klibin şehitlerimizi anması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken, yorumlar birbiri ardına geldi. Kullanıcılar, "Gerçekten izlerken gözlerim doldu.", "Öyle bir klip ki tüm önyargılarım bitti.", "Çıtayı arşa çıkarmışsın." şeklinde yorumlarda bulundu.

4 SAATTE REKOR İZLENMEYE ULAŞTI

Enes Batur Medya ve WeLog'un yapımcılığını üstlendiği şarkı, yayınlandıktan 4 saat sonra rekor izlenmeye ulaştı. 2.4 milyon kişi tarafından izlenen klip, ünlü YouTuber'ın daha önce çıkardığı şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.