Son Dakika Haberleri: Enes Batur Vs Orkun Işıtmak (Yalan Makinesi)

Enes Batur Vs Orkun Işıtmak (Yalan Makinesi)

1 saat önce

Ben Enes Batur, Yalan Makinası Kirli Çamaşırlar Serisinde Orkun Işıtmak'ı sorguladım oda beni sorguladı söylediği yalanlar gün yüzüne çıktı yalancı mı yoksa doğru dürüst bir insan mı ?, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Yalan Makinası Kirli Çamaşırlar Serisinde Orkun Işıtmak'ı sorguladım oda beni sorguladı söylediği yalanlar gün yüzüne çıktı yalancı mı yoksa doğru dürüst bir insan mı ?, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:19 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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