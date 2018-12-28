Enes Batur Vs Orkun Işıtmak (Yalan Makinesi)
1 saat önce
Ben Enes Batur, Yalan Makinası Kirli Çamaşırlar Serisinde Orkun Işıtmak'ı sorguladım oda beni sorguladı söylediği yalanlar gün yüzüne çıktı yalancı mı yoksa doğru dürüst bir insan mı ?, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Yalan Makinası Kirli Çamaşırlar Serisinde Orkun Işıtmak'ı sorguladım oda beni sorguladı söylediği yalanlar gün yüzüne çıktı yalancı mı yoksa doğru dürüst bir insan mı ?, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:19 Kaynak: Youtube
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