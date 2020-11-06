Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk - Son Dakika

Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk

06.11.2020 16:59
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk, System.String[]

İZMİR'e gelerek deprem çadırlarını gezen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgede sahadayız, ilk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk bölgelerimizde.

İZMİR'e gelerek deprem çadırlarını gezen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgede sahadayız, ilk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk bölgelerimizde. Bugün de buradayız ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik" dedi.

İzmir'de geçen cuma günü meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgeye AFAD tarafından vatandaşların ihtiyacı için 2 bin 190 çadır kuruldu. Yine Gençlik Spor Bakanlığı tarafından depremzedelerin çocukları için oyun alanları kuruldu. Bölgeye gelen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu beraberindekiler ile İzmir'deki depremzede çadırları ziyaret etti. Eminoğlu, gençlerle konuştu, onlara çeşitli hediyeler vererek moral verdi. Yapılan çalışmalar hakkında DHA'ya bilgi veren Eminoğlu, "Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgede sahadayız, ilk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk bölgelerimizde. Bugün de buradayız ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ekiplerimiz burada gençlerimize moral ve motivasyon sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki TÜGVA gönüllüsü kardeşlerimiz genç kardeşlerimiz ile moral motivasyon için faaliyetler yaptı, boyama yaptık, kitap okuma çalışmaları yaptık. İnşallah kısa süre içerisinde bu yaralar sarılacak, Deprem konteynerleri teslim edilecek" dedi.Genel Başkan Enes Eminoğlu beraberindeki Başkan yardımcısı İbrahim Beşinci, İzmir Tügva Temsilcisi Mesut Öndeş ile birlikte çadırları gezerek gençlerle sohbet etti.


- İzmir
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk
Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk

Türkiye, Deprem, İzmir, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enes Eminoğlu: İlk günden itibaren TÜGVA olarak destek çadırları kurduk - Son Dakika


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